Недорогого соперника Renault Duster от Suzuki показали официально

Новая модель Suzuki Across 2026 года дебютировала официально как недорогой кроссовер, который будет соперничать с Renault Duster в популярном сегменте. Автомобиль готовят к выходу на рынок.

OBOZ.UA напоминает, что на популярность сегмента бюджетных кроссоверов Suzuki ответила очередным расширением своей линейки. Новый Suzuki Across оказался практичным автомобилем.

В линейке японского производителя уже есть кроссовер Suzuki Across, который предлагают на глобальном рынке. А новинка является еще одним вариантом компактного автомобиля Suzuki Victoris, который рассекретили ранее.

Бюджетник Across немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует модели Victoris в актуальном корпоративном стиле.

Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с. Стоимость пока не объявлена, но цена Suzuki Victoris 2026 – от 13 000 долларов. Вот и ориентир.

