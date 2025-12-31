Каким будет долгожданный бюджетный кроссовер Fiat: живое фото

Fiat активно работает над долгожданным бюджетным кроссовером, который может пополнить линейку компактных моделей Panda. Уже известно, каким будет этот автомобиль, также появилось новое живое фото.

Новый Fiat на базе модели Grande Panda 2025 года готовят к премьере в 2026 году. Автомобиль появился на дороге, его показали на живых фото от FCA Fan Brazil.

Недорогой кроссовер Fiat Panda Fastback (предварительное название) выехал на дороги для испытаний. Как всегда, дизайн прототипа держат в секрете. Однако мы уже видим динамичный низкий силуэт. Скорее всего, это немного измененный вариант бюджетника Citroen Basalt.

Модель Fiat Panda Fastback 2026 года сохранит техническую часть оригинала, но получит более стильную внешность. Передняя часть может остаться от Grande Panda, но сзади изменятся фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

