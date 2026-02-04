Недорогого соперника Duster от Kia показали в новом виде. Фото

Новый бюджетный кроссовер Kia Stonic 2026 года опять будет бороться с Renault Duster за покупателей в сегменте доступных практичных машин. После премьеры автомобиль показали в новом виде.

Кроссовер Kia Stonic в качестве упражнения в дизайне подготовил X-Tomi Design. Такой автомобиль точно приглянулся бы современным покупателям. Трехдверный кузов хоть и менее практичен, но смотрится отлично.

Модель Kia Stonic – компактный автомобиль, который в линейке производителя позиционируется ниже кроссовера Kia Sportage. Машина недавно претерпела промежуточную модернизацию и теперь выглядит намного современнее.

Несмотря на то, что кузов новой Kia Stonic остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корму. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Двигатель Kia Stonic остался прежним – литровый турбо мощностью 120 л.с. Теперь с ним доступна к заказу гибридная силовая установка.

