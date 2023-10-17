Недорогие внедорожники SsangYong возвращаются на украинский рынок. Фото

Знаменитые недорогие внедорожники SsangYong из Кореи возвращаются на украинский рынок. После мены названия на KG Mobility автомобили компании вновь официально появятся на наших дорогах.

Об этом OBOZ.UA стало известно благодаря информации на украинском сайте компании. В первую очередь в продажу отправятся пикапы SsangYong Musso и Musso Grand.

Официальным дистрибьютором KG Mobility в Украине является "Юниверсал Моторз Груп", входящая в состав компаний Корпорации УкрАВТО. Там отметили, что вскоре дилерские центры откроются в девяти областях Украины.

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В Украине модели SsangYong Musso и Musso Grand оснащают дизельными двигателями объемом 2,2 л мощностью 181 л.с. (400 Нм крутящего момента) для 6-ступенчатой механической КПП и 187 л.с. (420 Нм) в случае 6-ступенчатой автоматической коробки.

Корейские пикапы KG Mobility оснащены полноприводной трансмиссией с возможностью блокировки межосевого дифференциала. Длина грузового отсека Musso составляет 1300 мм, Musso Grand – 1610 мм.

Обещают современное оснащение: двухзонный климат-контроль, цифровой щиток приборов на 12 дюймов, парктроник, подогрев и вентиляция передних кресел. Демократичные цены объявят вскоре.

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