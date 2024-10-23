Недорогая семейная модель Skoda с большим багажником станет намного мощнее

Премьера Skoda Kodiaq RS 2 поколения приближается. Это очень мощный вараинт на базе популярной семейной модели с большим багажником, которую покупатели ценят за практичность. Теперь в копилку качеств добавят и скорость.

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Новые фото Skoda Kodiaq RS 2025 модельного года показывает Carscoops. Автомобиль выехал на дороги для ходовых испытаний. Ранее в сеть просочились патентные изображения с готовым дизайном. Прототип им в целом соответствует.

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом ожидается двигатель мощностью 265 л.с.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Jeep, который готовят к премьере.