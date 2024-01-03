Недорогая модель Mazda вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Недавно родстер Mazda MX-5 с ярким дизайном показали в модернизированном виде. Это очень недорогая модель, которая нравится покупателям уже много лет. Производитель зафиксировал ажиотажный спрос на этот автомобиль.

Видео дня

После обновления у спорткара появилась действительно бюджетная цена, благодаря которой позволить себе машину смогли многие покупатели. Mazda MX-5 стоит от 19 500 долларов. По информации Motor1, продажи этого родстера в 2023 году выросли на 45,4%.

Всего в 2023 году компания реализовала 8973 экземпляра компактного спорткара (в США). Цифра может показаться не слишком большой, однако в своем сегменте не слишком практичных автомобилей эта модель остается очень востребованной.

Из этого количества 4591 экземпляр пришелся на родстер с мягкой крышей. Еще 4382 покупателя выбрали вариант с жестким верхом.

Продажи всех моделей Mazda в целом по итогам года выросли на 23,3%. Однако, как видим, конкретно у MX-5, которая на отдельных рынках известна как Mazda Miata, успех еще более убедительный с ростом в 45,4%.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Skoda показала на первом фото свой обновленный бестселлер Ocatavia 2024 года.