Новую Skoda Octavia 2024 года показали на первом официальном фото

Новую Skoda Octavia 2024 модельного года готовят к дебюту. До премьеры осталось не так много времени – машину рассекретят уже в феврале. И уже сейчас есть возможность узнать, каким может получиться дизайн одной из самых востребованных моделей Skoda.

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Детали сообщает Carscoops. Анонсировав премьеру, Skoda показала первый тизер новой Octavia после модернизации.

Судя по изображению, обновленная Skoda Octavia претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили фальшрадиаторную решетку, заменили бампер.

Сзади изменений ожидается еще меньше – наверняка производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появятся новые цвета кузова и другие колесные диски.

Моторы Skoda Octavia предложат с объемом 1,5 и 2 л. Покупатели смогут выбрать бензиновые, дизельные и гибридные варианты. Премьера модернизированного автомобиля состоится в феврале 2024 года.

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