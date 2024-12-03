Недорогая модель Hyundai вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Седан Hyundai Sonata – стильный и недорогой автомобиль с современным оснащением. Машину в 2024 году показали в новом виде с другим дизайном, и модель вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

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По информации Motor1, производитель зафиксировал 200-процентный рост продаж модели Hyundai Sonata в ноябре 2024 года. И это на фоне тенденции к снижению популярности седанов в пользу кроссоверов.

Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новая Sonata 2024 теперь выглядит совсем по-другому.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Новая Hyundai Sonata 2024 получила модернизированную светотехнику, состоящую из тонких горизонтальных элементов, новые бамперы с крупными воздухозаборниками геометрической формы, лаконичный декор и стильные колесные диски. Цена Hyundai Sonata 2024 года – чуть более 26 000 долларов за базовый вариант.

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