Самый дешевый кроссовер Ford получил полностью новую модификацию

Компактный кроссовер Ford Puma – самая дешевая модель в линейке знаменитого автопроизводителя. У автомобиля появилась полностью новая модификация с электрической силовой установкой.

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Этот автомобиль официально показали на фото. Новый Ford Puma Gen-E 2025 модельного года уже готов к выходу на рынок. О машине рассказали на сайте компании.

Кроссовер Ford Puma EV построили на базе модернизированной модели, которую показали ранее в 2024 году. Электрокар Puma попадал в объективы только с пленкой на кузове в ходе дорожных испытаний. Но секретов уже не осталось.

Теперь в сети показали компактный кроссовер без маскировки. Видно, что автомобиль получил переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером.

Новый Ford Puma Gen-E получил силовую установку мощностью около 170 л.с. и запас хода около 350 км (батарея 43 кВтч). Цена Ford Puma Gen-E 2025 – от 37 000 евро.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в сети рассекретили экономичную модель Toyota 2025 года.