Не лучший выбор: какие б/у авто принесут владельцу только проблемы

Приобретение б/у автомобиля – это практичное решение, ведь можно хорошо сэкономить. Однако иногда за хорошей ценой и обещаниями продавцов могут скрываться многочисленные проблемы.

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Некоторые авто недостаточно надежны, поэтому могут стать настоящим испытанием для своих новых владельцев. GO Banking Rates поделился списком подержанных моделей, которых следует избегать.

Fiat 500

Если вы покупаете подержанный Fiat, то лучше избегать любых автомобилей 2012-2016 годов.

В противном случае вы можете столкнуться с неисправностью сцепления и высокими затратами на ремонт.

Ford Escape

Подержанные автомобили Ford Escape страдают от таких проблем с коробкой передач, как дрожь и рывки.

Еще одной серьезной проблемой этих подержанных автомобилей является подвеска, требующая частого обслуживания.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами поднятия крыши, что приводит к высоким затратам на ремонт.

Владельцы также сообщали о частых проблемах с подвеской.

Chrysler 200

Некоторые автомобили Chrysler 200 2015 модельного года были отозваны с продажи вообще. У них были проблемы с проводкой электрической системы и сбои питания в электрической системе.

Также эти транспортные средства имеют проблемы с двигателем и проблемами с контролем скорости.

BMW

Подержанные автомобили этого бренда часто покупают, но эксперты не рекомендуют этого делать.

Стоимость этих транспортных средств очень завышена, поэтому затраты на обслуживание и ремонт будут зашкаливать.

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