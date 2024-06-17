Каким будет доступный соперник Nissan Leaf от Chevrolet. Фото и подробности

Новый Chevrolet Bolt 2025 года станет соперником Nissan Leaf (который также скоро сменит поколение). Доступный электромобиль почти готов к производству и приближается к своему дебюту. Можем посмотреть, каким он будет.

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Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ожидается, что исключительно в виде кроссовера. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер. Но в линейке должны оставить только Chevrolet Bolt EUV. На канале TALK WHEELS показали, как новинка может выглядеть.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити в штате Миссури после модернизации предприятия.

Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Это произойдет впервые в рамках новой архитектуры GM Ultium. Именно благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 28 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в Европе начали производить бюджетный электрокар, который уже продают в Украине.