Не хуже японцев и американцев: лучшие недорогие кроссоверы из Германии. Фото

Специалисты определили лучшие новые немецкие кроссоверы, которые являются отличной альтернативой японцам и американцам. В своих сегментах их выделяют еще и привлекательные цены.

Список составили в HotCars, он насчитывает очень разные машины – компактные и вместительные, быстрые и экономичные. Но их объединяет доступность в сравнении с самыми большими премиальными моделями, и, конечно, немецкое происхождение.

Лучшие недорогие немецкие кроссоверы:

Audi Q5; Mercedes-Benz GLB; BMW X1; Volkswagen ID.4; Volkswagen Atlas; Mercedes-Benz GLA; Audi Q3; Volkswagen Atlas Cross Sport; Volkswagen Tiguan; Volkswagen Taos.

Видео дня

Победитель – Audi Q5. Экономичность, качество и отличный ход понравились специалистам.

Volkswagen ID.4 – единственный электромобиль в подборке. Он очень практичный и довольно быстрый, вдобавок предлагает широкий выбор модификаций.

Последнее место у VW Taos, но он все равно в десятке лучших. Плюсами выделили просторный и практичный интерьер с качественной отделкой и хорошо настроенную управляемость.

OBOZREVATEL уже сообщал о самых популярных автопроизводителях на украинском рынке.