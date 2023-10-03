Не хуже японцев и американцев: лучшие недорогие кроссоверы из Германии. Фото
Специалисты определили лучшие новые немецкие кроссоверы, которые являются отличной альтернативой японцам и американцам. В своих сегментах их выделяют еще и привлекательные цены.
Список составили в HotCars, он насчитывает очень разные машины – компактные и вместительные, быстрые и экономичные. Но их объединяет доступность в сравнении с самыми большими премиальными моделями, и, конечно, немецкое происхождение.
Лучшие недорогие немецкие кроссоверы:
- Audi Q5;
- Mercedes-Benz GLB;
- BMW X1;
- Volkswagen ID.4;
- Volkswagen Atlas;
- Mercedes-Benz GLA;
- Audi Q3;
- Volkswagen Atlas Cross Sport;
- Volkswagen Tiguan;
- Volkswagen Taos.
Победитель – Audi Q5. Экономичность, качество и отличный ход понравились специалистам.
Volkswagen ID.4 – единственный электромобиль в подборке. Он очень практичный и довольно быстрый, вдобавок предлагает широкий выбор модификаций.
Последнее место у VW Taos, но он все равно в десятке лучших. Плюсами выделили просторный и практичный интерьер с качественной отделкой и хорошо настроенную управляемость.
OBOZREVATEL уже сообщал о самых популярных автопроизводителях на украинском рынке.