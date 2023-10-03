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Не хуже японцев и американцев: лучшие недорогие кроссоверы из Германии. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,2 т.
VW Taos

Специалисты определили лучшие новые немецкие кроссоверы, которые являются отличной альтернативой японцам и американцам. В своих сегментах их выделяют еще и привлекательные цены.

Список составили в HotCars, он насчитывает очень разные машины – компактные и вместительные, быстрые и экономичные. Но их объединяет доступность в сравнении с самыми большими премиальными моделями, и, конечно, немецкое происхождение.

Лучшие недорогие немецкие кроссоверы:

  1. Audi Q5;
  2. Mercedes-Benz GLB;
  3. BMW X1;
  4. Volkswagen ID.4;
  5. Volkswagen Atlas;
  6. Mercedes-Benz GLA;
  7. Audi Q3;
  8. Volkswagen Atlas Cross Sport;
  9. Volkswagen Tiguan;
  10. Volkswagen Taos.
Audi Q5
Видео дня

Победитель – Audi Q5. Экономичность, качество и отличный ход понравились специалистам.

Volkswagen ID.4 – единственный электромобиль в подборке. Он очень практичный и довольно быстрый, вдобавок предлагает широкий выбор модификаций.

Последнее место у VW Taos, но он все равно в десятке лучших. Плюсами выделили просторный и практичный интерьер с качественной отделкой и хорошо настроенную управляемость.

OBOZREVATEL уже сообщал о самых популярных автопроизводителях на украинском рынке.