7 из 10 – производители доступных машин: какие автобренды выбирают украинцы
Как всегда, украинцы отдают предпочтение производителям доступных автомобилей. Согласно статистике сентябрьских продаж, на рынке новых машин таковых оказалось 7 из 10 в списке наиболее популярных производителей.
Институт исследований авторынка сообщает, что в сентябре 2023 года в Украине купили 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3,3% уступает августу, но на 65,7% превышает статистику сентября 2022 года.
Самые популярные бренды новых авто в Украине:
- Toyota – 932 шт.;
- Volkswagen – 671 шт.;
- BMW – 496 шт.;
- Skoda – 456 шт.;
- Renault – 377 шт.;
- Hyundai – 296 шт.;
- Mazda – 234 шт.;
- Mercedes-Benz – 197 шт.;
- Suzuki – 196 шт.;
- Lexus – 169 шт.
На первом месте – частый лидер Toyota с 932 проданными в сентябре автомобилями. На втором месте Volkswagen с 671 машиной. Тройку лидеров закрыла компания BMW и ее 496 авто. Это один из трех производителей премиальных моделей, которые попали в десятку лучших.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о востребованных машинах с пробегом в Украине.