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7 из 10 – производители доступных машин: какие автобренды выбирают украинцы

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
336
Volkswagen Golf

Как всегда, украинцы отдают предпочтение производителям доступных автомобилей. Согласно статистике сентябрьских продаж, на рынке новых машин таковых оказалось 7 из 10 в списке наиболее популярных производителей.

Институт исследований авторынка сообщает, что в сентябре 2023 года в Украине купили 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3,3% уступает августу, но на 65,7% превышает статистику сентября 2022 года.

Самые популярные бренды новых авто в Украине:

  1. Toyota – 932 шт.;
  2. Volkswagen – 671 шт.;
  3. BMW – 496 шт.;
  4. Skoda – 456 шт.;
  5. Renault – 377 шт.;
  6. Hyundai – 296 шт.;
  7. Mazda – 234 шт.;
  8. Mercedes-Benz – 197 шт.;
  9. Suzuki – 196 шт.;
  10. Lexus – 169 шт.
toyota rav4
Видео дня

На первом месте – частый лидер Toyota с 932 проданными в сентябре автомобилями. На втором месте Volkswagen с 671 машиной. Тройку лидеров закрыла компания BMW и ее 496 авто. Это один из трех производителей премиальных моделей, которые попали в десятку лучших.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о востребованных машинах с пробегом в Украине.