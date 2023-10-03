7 из 10 – производители доступных машин: какие автобренды выбирают украинцы

Как всегда, украинцы отдают предпочтение производителям доступных автомобилей. Согласно статистике сентябрьских продаж, на рынке новых машин таковых оказалось 7 из 10 в списке наиболее популярных производителей.

Институт исследований авторынка сообщает, что в сентябре 2023 года в Украине купили 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3,3% уступает августу, но на 65,7% превышает статистику сентября 2022 года.

Самые популярные бренды новых авто в Украине:

Toyota – 932 шт.; Volkswagen – 671 шт.; BMW – 496 шт.; Skoda – 456 шт.; Renault – 377 шт.; Hyundai – 296 шт.; Mazda – 234 шт.; Mercedes-Benz – 197 шт.; Suzuki – 196 шт.; Lexus – 169 шт.

Видео дня

На первом месте – частый лидер Toyota с 932 проданными в сентябре автомобилями. На втором месте Volkswagen с 671 машиной. Тройку лидеров закрыла компания BMW и ее 496 авто. Это один из трех производителей премиальных моделей, которые попали в десятку лучших.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о востребованных машинах с пробегом в Украине.