Названы лучшие электровнедорожники 2026 года

Современный авторынок демонстрирует стремительный рост сегмента экологичного транспорта, где ведущие мировые автогиганты активно представляют свои новые разработки. Эксперты провели комплексные испытания актуальных моделей и определили лучшие электрические внедорожники 2026 года, которые уже успели завоевать расположение водителей.

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Как сообщает USA TODAY, в этот список вошли транспортные средства, демонстрирующие идеальный баланс между ценой, комфортом, простотой обслуживания и технологичностью. Главными критериями отбора стали повседневная практичность автомобилей, удобство процесса зарядки аккумуляторов, а также общая выгода для покупателя.

Субкомпактный сегмент

В категории самых компактных и доступных кроссоверов бесспорным лидером признан Nissan Leaf 2026 модельного года. Известная японская компания кардинально переосмыслила эту популярную линейку, превратив традиционный хэтчбек в полноценный субкомпактный внедорожник по вполне умеренной цене. Со стартовой ценой от $29 990 (1 342 950 грн) эта модель предлагает хорошее соотношение цены и качества.

Запас хода на одном заряде достигает 303 миль (около 487 км), что является выдающимся показателем для этого ценового класса.

Наличие встроенного порта стандарта NACS (North American Charging Standard), который позволяет беспрепятственно пользоваться сетями быстрой зарядки постоянного тока.

Компактный класс

Среди небольших кроссоверов лидерство уверенно удерживает Tesla Model Y 2026 года. Этот электромобиль не зря остается самым популярным представителем своего класса в Америке, поскольку он удовлетворяет практически все базовые потребности современных водителей и помогает тысячам людей успешно отказаться от классических ДВС.

Базовая версия модели стоит от $39 990 (1 790 750 грн) и предлагает клиентам стандартный запас хода в 321 милю (примерно 516 км). Кроссовер отличается превосходной динамикой на скоростных трассах, продуманным внутренним пространством, вместительным багажником, а также возможностью сверхбыстрой подзарядки благодаря разветвленной фирменной сети Supercharger.

Среднеразмерные кроссоверы

В среднем классе лучшим решением эксперты назвали Kia EV9 2026 года. Создавая этот электромобиль, корейские дизайнеры вдохновлялись успехом своего бензинового аналога – популярного семейного внедорожника Telluride.

Новинка получила очень просторный салон, богатую стандартную комплектацию с передовыми технологиями, а более дорогие комплектации предлагают повышенную мощность и увеличенную дальность хода.

При стартовой цене от $54 900 (2 458 420 грн) автомобиль гарантирует 230 миль (около 370 км) автономности в базовой комплектации и оснащается интегрированным портом NACS. Эксперты ведущих автомобильных изданий отдают Kia EV9 первое место в сегменте именно благодаря безупречному сочетанию выразительного дизайна и повседневной функциональности.

Полноразмерные флагманы

Первое место в рейтинге среди крупных трёхрядных автомобилей занял Rivian R1S 2026 года выпуска. Несмотря на то, что бренд в настоящее время разрабатывает более компактные и доступные линейки, его первый полноразмерный внедорожник остается вне конкуренции для тех покупателей, которые готовы к серьезным финансовым вложениям. Модель со стартовой ценой в 83 990 долларов обеспечивает запас хода в 329 миль (около 529 км) без подзарядки.

Rivian R1S – это настоящий внедорожник, оснащенный адаптивной пневматической подвеской и уникальным программным обеспечением, позволяющим индивидуально настраивать любой параметр – от клиренса до спортивного режима.

Модификация Quad Motor демонстрирует потрясающую динамику, разгоняясь до первой сотни (0–60 миль/ч) всего за 2,5 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных электрокаров стоимостью до $100 000.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с подробным обзором электромобилей, вошедших в рейтинг лучших этого года.

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