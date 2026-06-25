Лучшие "электрички" 2026 года: топ автомобилей

Мировой рынок электромобилей продолжает стремительно развиваться, предлагая покупателям всё более технологичные и доступные варианты. Ведущие европейские эксперты проанализировали ключевые новинки и составили подробный рейтинг электромобилей в различных категориях.

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В список лидеров вошли как проверенные временем бестселлеры после масштабных обновлений, так и совершенно новые игроки, устанавливающие новые стандарты отрасли. Каждая представленная модель демонстрирует свои индивидуальные преимущества. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с подробным обзором автомобилей, ставших триумфаторами этого года.

Материал подготовлен на основе ежегодного аналитического отчета и тест-драйвов экспертов издания Independent.

Kia EV3

Этот новейший корейский хэтчбек признан лучшим электромобилем года в целом благодаря сочетанию передовых решений от старших моделей EV6 и EV9 в компактном семейном формате.

Покупателям предлагаются версии с аккумуляторами емкостью 58,3 кВт·ч или 81,4 кВт·ч, причем старшая модификация способна преодолеть впечатляющие 375 миль (около 603 км) на одном заряде. Модель привлекает очень выгодной стартовой ценой, что делает ее одним из самых доступных предложений в своем сегменте.

Салон и багажное отделение автомобиля отличаются высокой практичностью и простором для всей семьи. В движении машина демонстрирует превосходную плавность хода, точное и предсказуемое рулевое управление и отличную обзорность для водителя. Несмотря на специфический дизайн экстерьера, по совокупности характеристик этот автомобиль является бесспорным лидером рынка.

Tesla Model Y

Главный бестселлер получил долгожданное комплексное обновление, которое существенно улучшило его ходовые качества и комфорт. Благодаря переработанной геометрии подвески ход стал значительно мягче, а использование специального акустического стекла позволило минимизировать уровень шума в салоне.

Особой гордостью линейки стала версия Performance, которую специалисты называют лучшим творением компании за всю ее историю.

Салон порадует премиальными обновлениями, среди которых вентиляция передних сидений и дополнительный 8-дюймовый экран для пассажиров сзади. Автомобиль обеспечивает солидный запас хода до 387 миль и открывает доступ к фирменной сети быстрых зарядных станций Supercharger. Среди условных минусов остаётся отсутствие интеграции с Apple CarPlay и Android Auto, а также несколько более высокая цена по сравнению с новыми конкурентами.

Citroen e-C3 Aircross

Новое поколение этого французского кроссовера уверенно вошло в электрическую эру, сохранив свой главный козырь – максимальную доступность и практичность. Клиентам доступны два аккумуляторных блока емкостью 44 кВт·ч или 54 кВт·ч, которые обеспечивают дальность поездки до 249 миль.

Модель не претендует на статус спортивного автомобиля для дальних поездок, однако является идеальным и экономичным решением для повседневных городских поездок и пригородных маршрутов.

Главным преимуществом при движении является фирменная подвеска Citroën, которая безупречно нивелирует любые неровности дорожного покрытия, гарантируя расслабленную и спокойную езду. Светлый салон удивляет большим запасом места для ног и вместительным багажником. К недостаткам можно отнести медленную динамику разгона и наличие простых пластиковых элементов во внутренней отделке.

Renault Twingo E-Tech

Вслед за успешным возрождением культовых моделей № 4 и № 5 французский бренд выпустил харизматичный городской электромобиль сегмента А. Несмотря на компактные внешние габариты, автомобиль предлагает внутреннее пространство, характерное для машин более высокого класса.

Благодаря очень небольшому весу (всего 1200 кг) даже скромная батарея емкостью 27,5 кВт·ч позволяет без проблем преодолевать более 160 миль на одной зарядке, демонстрируя высокую энергоэффективность.

Разработчики разумно распределили ограниченный бюджет, оснастив салон современной мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и встроенными сервисами Google. Голосовое управление впоследствии будет интегрировано с искусственным интеллектом Gemini для ещё более точного распознавания команд. Модель доставляет настоящее удовольствие от маневрирования на узких улицах, хотя некоторые материалы интерьера выглядят бюджетно.

Leapmotor T03

Этот ультрабюджетный компактный автомобиль вышел на европейский рынок при поддержке концерна Stellantis с единственной целью — предложить самую низкую цену (855 885 грн). Даже при минимальной стоимости модель удивляет богатым уровнем базовой комплектации, в которую входят стеклянный люк, 10-дюймовый тачскрин и адаптивный круиз-контроль.

Запас хода в 165 миль вполне достаточен для эксплуатации в пределах мегаполиса, а салон способен комфортно разместить четырех человек.

Очевидная экономия заметна в упрощенной структуре медиа-системы, лишенной интеграции со смартфонами. Подвеска может показаться слишком жесткой на плохих дорогах, а кубический внешний вид подойдет не каждому водителю. Однако для тех, чьим главным критерием является покупка полноценного электромобиля за минимальные средства, этот вариант является чрезвычайно привлекательным.

Kia EV2

Новый небольшой кроссовер от Kia расположился на ступеньку ниже EV3 и унаследовал характерные черты старших моделей линейки. Базовая версия Air комплектуется вместительным аккумулятором на 61 кВт·ч, что обеспечивает солидную дальность хода в 281 милю, существенно опережая большинство прямых конкурентов в своем классе. Электромобиль отличается сбалансированной ценой, тихим салоном и легким, понятным управлением.

Автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 118 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% за 29 минут. Кроме того, это первая модель бренда с поддержкой домашней зарядки переменного тока мощностью 22 кВт (при наличии трехфазной сети). Модель практически лишена существенных недостатков, за исключением несколько ограниченного пространства для колен пассажиров на заднем ряду.

Porsche Cayenne Electric

Электрическая версия культового немецкого кроссовера получила взрывную динамику: флагманская версия Turbo разгоняется до первой сотни всего за 2,4 секунды, что является рекордом для серийных моделей бренда. Благодаря использованию гоночных технологий Формулы E этот массивный внедорожник демонстрирует эталонную управляемость, безупречный контроль кузова в поворотах и мощные тормоза. Запас хода на одном заряде батареи емкостью 113 кВт·ч достигает впечатляющих 405 миль.

Благодаря 800-вольтной архитектуре автомобиль поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 400 кВт, восстанавливая заряд до 80% за рекордные 16 минут. Салон впечатляет роскошными материалами, изогнутым OLED-дисплеем на панели и большим пространством для пассажиров. Porsche принципиально отказалась от режима управления одной педалью, сохранив классический алгоритм торможения, чтобы удовлетворить требования взыскательных водителей.

Hyundai Ioniq 9

Новый флагманский внедорожник бренда перенес успешные технологии моделей Ioniq 5 и 6 в формат большого трёхрядного семейного автомобиля. Основной акцент здесь сделан на бескомпромиссном комфорте во время езды, просторе и семейном уюте. В шестиместной версии сиденья второго ряда можно развернуть лицом к пассажирам сзади, превращая премиальный салон в зону отдыха во время парковки.

Большой аккумулятор емкостью 99,8 кВт·ч гарантирует реальный запас хода до 361 мили. Несмотря на высокую скорость зарядки в 240 кВт, этот показатель немного уступает некоторым более дорогим конкурентам премиум-класса. Стоимость модели довольно высока, однако она полностью оправдана роскошной комплектацией, инновационными функциями и продуманностью каждой детали интерьера.

Hyundai Ioniq 6 N

Этот высокопроизводительный автомобиль доказывает, что электромобили могут доставлять страстным автолюбителям невероятное удовольствие от вождения. Модель сочетает в себе безумную динамику суперкара (0–100 км/ч за 3,2 секунды) с изяществом и комфортом, необходимыми для повседневной эксплуатации.

Фирменная система N Shift в сочетании с синтетическим звуковым сопровождением создает удивительно точную иллюзию работы классического бензинового двигателя спорткара типа Audi TT RS.

Благодаря усовершенствованной подвеске автомобиль стал гораздо более маневренным и комфортным на дорогах общего пользования по сравнению со своим более жестким собратом Ioniq 5 N. При необходимости автомобиль может превращаться в тихий гражданский электрокар с запасом хода до 302 миль. Высокая стоимость является единственным существенным сдерживающим фактором, но уникальный двойной характер модели оправдывает каждую потраченную монету.

Fiat Grande Panda

Итальянский бренд успешно возродил философию своей знаменитой городской модели 1980-х годов, воплотив ее в новом кубическом электромобиле длиной менее четырёх метров. Дизайн новинки изобилует оригинальными ретро-деталями, включая тисненые надписи на кузове и элементы отделки из бамбука.

Батарея емкостью 44 кВт·ч позволяет проехать до 199 миль, чего вполне достаточно для повседневной городской суеты.

Главной инновационной особенностью модели стал уникальный зарядный кабель мощностью 7 кВт, который аккуратно выдвигается непосредственно из передней части автомобиля. Это избавляет водителя от необходимости постоянно возить грязные провода в багажнике после зарядки дома. Автомобиль идеально подходит для мегаполисов, хотя пространство на задних сиденьях подойдет в основном детям или подросткам.

BMW iX3

Этот кроссовер открывает новую эру в истории немецкой марки, став первым представителем революционного семейства "Neue Klasse". Электромобиль получил сверхмощную 800-вольтовую архитектуру, радикально новую цифровую приборную панель на всю ширину лобового стекла и огромный заявленный запас хода в 500 миль (около 805 км).

Тесты в реальных условиях подтверждают высокую эффективность силовой установки на загородных трассах.

Благодаря поддержке скоростной зарядки мощностью до 400 кВт автомобиль способен всего за 10 минут подключения к зарядной станции увеличить свой радиус действия на 231 милю. Модель демонстрирует превосходную динамику и фирменную четкую управляемость, хотя подвеска иногда может казаться несколько жестковатой на значительных неровностях. Однако как дальнобойный технологичный кроссовер – это один из лучших вариантов на сегодня.

OBOZ.UA о надежных подержанных автомобилях, на которые эксперты советуют обратить внимание.

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