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Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Елена Былим
Авто Oboz
8 минут
156
Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Концерн BMW с момента своего основания в начале 20 века является одним из крупнейших когда-либо существовавших автопроизводителей. За время существования автопроизводитель выпускал спортивные автомобили, в частности, легендарную высокопроизводительную линейку M, машины для автоспорта, электромобили.

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Даже после того, как BMW столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны других автопроизводителей, концерн всегда собирал огромное количество поклонников и поклонников. Издание TopSpeed составило список до 10 лучших автомобилей BMW, когда-либо создававшихся. Узнайте о моделях, которые изменили или изменяют автомобильный мир.

BMW 507 1957 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Эта модель авто считается одной из самых красивых своей эпохи. Его создателем был Макс Хоффман, а разработчиком Альбрехт фон Герц. Авто создали в противоположность Mercedes-Benz 300SL. Было выпущено только 252 модели. Расходы на производство BMW 507 чуть не привели концерн к банкротству. Эту модель перестали выпускать в 1959 году. Сейчас этот автомобиль можно приобрести за 2,2 миллиона долларов, доступны только три таких автомобиля.

BMW Z3 1996 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

BMW Z3 1996 стал первым серийным родстером бренда, сочетая стиль, производительность и доступность. Авто выпустили с 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 138 лошадиных сил, что обеспечивало хорошую управляемость, но не высокую мощность. Благодаря компактному шасси и распределению веса 50:50, Z3 подходил для извилистых дорог и быстрой езды. Его агрессивный дизайн повлиял на следующие модели, включая Z4, и сделал авто культовым после появления в фильме о Джеймсе Бонде. Сегодня BMW Z3 ценят спортивность и роскошь, хотя авто имеет склонность к перегреву водяной помпы и частых утечек масла в ранних моделях. Стоимость авто составляет 12 300 долларов США.

BMW 3 серии 1990 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

BMW 3 серии 1990 года выпуска как часть легендарного поколения E30 известен своей универсальностью и роскошью. Доступный в версиях седан, купе и кабриолет, он сочетает в себе агрессивный стиль с мощностью и комфортом.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 168 лошадиных сил, способен развивать максимальную скорость 142 мили в час. Интерьер, сосредоточенный на удобстве водителя, отличается классическим дизайном, качественными материалами и удобной центральной консолью.

Спортивные модели, как 325is и M3, имеют прочные спортивные сиденья и простую аналоговую приборную панель для тактильной обратной связи. Сегодня E30 остается культовым среди коллекционеров благодаря сочетанию производительности, стиля и доступности на вторичном рынке. Стоимость этой модели составляет 40185 долларов.

BMW Z4 2020

BMW Z4 2020 - это современная интерпретация классического родстера, которая удачно сочетает в себе спортивный характер, элегантный дизайн и передовые технологии. Представленный в 2020 году этот автомобиль стал преемником легендарной линейки Z3 и других культовых моделей BMW.

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Созданный в сотрудничестве с Toyota, Z4 в 2020 году получил платформу, совместную с Toyota Supra. Это решение позволило инженерам BMW создать автомобиль с идеальным распределением веса 50:50, что обеспечивает отличную управляемость и сцепление с дорогой. Дизайн Z4 отличается агрессивными линиями, низким центром тяжести, что подчеркивает его спортивный характер.

Под капотом Z4 предлагаются два мощных бензиновых двигателя: 2,0-литровый четырехцилиндровый и 3,0-литровый рядный шестицилиндровый с турбонаддувом. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивают динамическую езду. Версия M40i с 3,0-литровым двигателем способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Интерьер Z4 отличается высоким качеством материалов и эргономичным расположением органов управления. Водительское сиденье обеспечивает отличную поддержку тела, а информационно развлекательная система предлагает широкий функционал.

Новый автомобиль BMW Z4 имеет среднюю цену 35 275 долларов, а подержанный спортивный автомобиль можно приобрести менее чем за 5000 долларов.

BMW 8 серии 1999 года

BMW 8 серии 1999 стал одним из самых выдающихся автомобилей компании, демонстрируя уникальное сочетание мощности, инноваций и роскоши. Эта модель отличается аэродинамическим дизайном и выдвижными фарами, а ее клиновидный профиль обеспечивает отличную управляемость на скорости до 155 миль в час.

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Особенностью модели является электронная дроссельная заслонка, а также дополнительная опция двигателя V-12 в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией. BMW 8 серии предлагает конфигурации 840Ci с двигателем V-8, 850Ci с двигателем V-12 и 850CSi с мощностью 375 л.с. Благодаря надежной многорычажной подвеске и комфортному салону особенно модель 850Ci подходит для длительных поездок на высоких скоростях. Уникальное сочетание производительности и эксклюзивности делает данную модель и сегодня популярной среди автомобильных энтузиастов.

2001 BMW 750 iL (E38)

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Это настоящий шедевр немецкого автопрома, олицетворяющий роскошь, мощность и передовые технологии своей эпохи. Этот крупноформатный седан стал эталоном для многих конкурентов, задав высокие стандарты в сегменте роскошных автомобилей.

Внешний вид 750iL отличается элегантностью и уверенностью. Длинная колесная база обеспечивает просторный салон, где властвуют высококачественные материалы, мягкая кожа и натуральное дерево. Особо стоит отметить задние сиденья, которые по комфорту могут соперничать с лимузинами.

Под капотом 750iL установлен мощный V12 двигатель, обеспечивающий динамическую езду и впечатляющую максимальную скорость 250 км/ч. Благодаря сочетанию мощности и плавности хода этот седан способен как на спокойное путешествие, так и на активную езду.

BMW Z8 2003 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Этот автомобиль является признанным шедевром благодаря элегантному дизайну и высоким показателям производительности. Его вид вдохновлен легендарным BMW 507, придающим ему вневременной эстетики, с длинным капотом, плавными линиями и мускулистым профилем.

Родстер построен на алюминиевой раме, позволяющей совмещать легкость и жесткость конструкции для динамического вождения. Благодаря распределению веса 50:50 и системе контроля устойчивости (DSC) Z8 обеспечивает непревзойденную управляемость даже на высоких скоростях. Его 5-литровый двигатель V8 способен разгонять автомобиль до 180 миль в час, что делает Z8 одним из самых мощных автомобилей своего времени.

Выпущенный в ограниченном количестве в 5700 единиц, Z8 сегодня представляет собой коллекционную редкость со стоимостью более 241 000 долларов США. Его эксклюзивность и сочетание современной технологии с классическим дизайном делают BMW Z8 культовым родстером.

BMW M1 1981 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Это настоящий шедевр автомобилестроения, навсегда вошедший в историю. Этот спортивный автомобиль был первым суперкаром BMW и положил начало легендарной линейке M. Созданный совместно с итальянскими дизайнерами, M1 сочетает в себе германскую инженерию и итальянскую эстетику.

Дизайн M1, разработанный Джорджетто Джуджаро, отличается агрессивными линиями, выдвижными фарами и клиновидной формой. Автомобиль имеет характерный силуэт и узнаваем даже сегодня.

Салон M1 сочетает в себе спортивность и комфорт. Высококачественные отделочные материалы и удобные сиденья создают атмосферу гоночного автомобиля. Под капотом M1 установлен 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M88, развивающий значительную мощность и обеспечивающий динамическую езду. Центральное расположение двигателя и сбалансированная подвеска обеспечивают отличную управляемость и точность управления.

Покупка BMW M1 1981 года обойдется вам в среднем в 524 тысяч долларов.

BMW M5 CS 2023 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Это эксклюзивный высокопроизводительный седан, предназначенный для скорости, комфорта и драйва. С максимальной скоростью 190 миль в час и мощным двигателем, эта модель считается самой мощной версией M5, объединяя элементы автоспортивного наследия BMW с современными технологиями. M5 CS имеет усовершенствованную подвеску и легкие детали, такие как крыша, капот и сплиттер из углеродного волокна, улучшающие управляемость и стабильность.

В интерьере присутствуют технологии для комфорта, например адаптивный круиз-контроль, режим трека и HUD, что выводит всю необходимую информацию на лобовое стекло.

Для производительности установлены 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P Zero Corsa и углеродно-керамический тормоз для эффективного сцепления и долговечности. Интерьер также отличается спортивностью, предлагая сиденья из углеродного волокна и современный кластер приборов, информирующий водителя в реальном времени. При средней цене около 118 000 долларов США M5 CS сочетает роскошь, производительность и спортивный стиль, но является экономически затратным выбором.

BMW M5 2024 года обойдется примерно в 118 тысяч долларов.

BMW M4 CSL 2023 года

Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Высокопроизводительный спортивный автомобиль, демонстрирующий богатое гоночное наследие BMW. Имея максимальную скорость 191 миля в час, он оснащен мощным рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic с Drivelogic для точного управления и быстрого переключения.

Задний привод и классический дизайн делают его идеальным выбором для подлинного удовольствия от вождения. Агрессивный внешний вид подчеркивают капот, крышу и багажник из углеродного волокна, а также спортивная низкая посадка и легкие кованые колеса, улучшающие аэродинамику. Интерьер ориентирован на водителя, с акцентами красного цвета, рулем с алькантарой и спортивными сиденьями для стабильности во время езды.

Благодаря ограниченному количеству выпущенных единиц – всего 1000, M4 CSL является настоящим эксклюзивом. Стоимость автомобиля составляет более 140 000 долларов.

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