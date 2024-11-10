Названы лучшие автомобили BMW всех времен: топ-10

Концерн BMW с момента своего основания в начале 20 века является одним из крупнейших когда-либо существовавших автопроизводителей. За время существования автопроизводитель выпускал спортивные автомобили, в частности, легендарную высокопроизводительную линейку M, машины для автоспорта, электромобили.

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Даже после того, как BMW столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны других автопроизводителей, концерн всегда собирал огромное количество поклонников и поклонников. Издание TopSpeed составило список до 10 лучших автомобилей BMW, когда-либо создававшихся. Узнайте о моделях, которые изменили или изменяют автомобильный мир.

BMW 507 1957 года

Эта модель авто считается одной из самых красивых своей эпохи. Его создателем был Макс Хоффман, а разработчиком Альбрехт фон Герц. Авто создали в противоположность Mercedes-Benz 300SL. Было выпущено только 252 модели. Расходы на производство BMW 507 чуть не привели концерн к банкротству. Эту модель перестали выпускать в 1959 году. Сейчас этот автомобиль можно приобрести за 2,2 миллиона долларов, доступны только три таких автомобиля.

BMW Z3 1996 года

BMW Z3 1996 стал первым серийным родстером бренда, сочетая стиль, производительность и доступность. Авто выпустили с 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 138 лошадиных сил, что обеспечивало хорошую управляемость, но не высокую мощность. Благодаря компактному шасси и распределению веса 50:50, Z3 подходил для извилистых дорог и быстрой езды. Его агрессивный дизайн повлиял на следующие модели, включая Z4, и сделал авто культовым после появления в фильме о Джеймсе Бонде. Сегодня BMW Z3 ценят спортивность и роскошь, хотя авто имеет склонность к перегреву водяной помпы и частых утечек масла в ранних моделях. Стоимость авто составляет 12 300 долларов США.

BMW 3 серии 1990 года

BMW 3 серии 1990 года выпуска как часть легендарного поколения E30 известен своей универсальностью и роскошью. Доступный в версиях седан, купе и кабриолет, он сочетает в себе агрессивный стиль с мощностью и комфортом.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 168 лошадиных сил, способен развивать максимальную скорость 142 мили в час. Интерьер, сосредоточенный на удобстве водителя, отличается классическим дизайном, качественными материалами и удобной центральной консолью.

Спортивные модели, как 325is и M3, имеют прочные спортивные сиденья и простую аналоговую приборную панель для тактильной обратной связи. Сегодня E30 остается культовым среди коллекционеров благодаря сочетанию производительности, стиля и доступности на вторичном рынке. Стоимость этой модели составляет 40185 долларов.

BMW Z4 2020

BMW Z4 2020 - это современная интерпретация классического родстера, которая удачно сочетает в себе спортивный характер, элегантный дизайн и передовые технологии. Представленный в 2020 году этот автомобиль стал преемником легендарной линейки Z3 и других культовых моделей BMW.

Созданный в сотрудничестве с Toyota, Z4 в 2020 году получил платформу, совместную с Toyota Supra. Это решение позволило инженерам BMW создать автомобиль с идеальным распределением веса 50:50, что обеспечивает отличную управляемость и сцепление с дорогой. Дизайн Z4 отличается агрессивными линиями, низким центром тяжести, что подчеркивает его спортивный характер.

Под капотом Z4 предлагаются два мощных бензиновых двигателя: 2,0-литровый четырехцилиндровый и 3,0-литровый рядный шестицилиндровый с турбонаддувом. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивают динамическую езду. Версия M40i с 3,0-литровым двигателем способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Интерьер Z4 отличается высоким качеством материалов и эргономичным расположением органов управления. Водительское сиденье обеспечивает отличную поддержку тела, а информационно развлекательная система предлагает широкий функционал.

Новый автомобиль BMW Z4 имеет среднюю цену 35 275 долларов, а подержанный спортивный автомобиль можно приобрести менее чем за 5000 долларов.

BMW 8 серии 1999 года

BMW 8 серии 1999 стал одним из самых выдающихся автомобилей компании, демонстрируя уникальное сочетание мощности, инноваций и роскоши. Эта модель отличается аэродинамическим дизайном и выдвижными фарами, а ее клиновидный профиль обеспечивает отличную управляемость на скорости до 155 миль в час.

Особенностью модели является электронная дроссельная заслонка, а также дополнительная опция двигателя V-12 в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией. BMW 8 серии предлагает конфигурации 840Ci с двигателем V-8, 850Ci с двигателем V-12 и 850CSi с мощностью 375 л.с. Благодаря надежной многорычажной подвеске и комфортному салону особенно модель 850Ci подходит для длительных поездок на высоких скоростях. Уникальное сочетание производительности и эксклюзивности делает данную модель и сегодня популярной среди автомобильных энтузиастов.

2001 BMW 750 iL (E38)

Это настоящий шедевр немецкого автопрома, олицетворяющий роскошь, мощность и передовые технологии своей эпохи. Этот крупноформатный седан стал эталоном для многих конкурентов, задав высокие стандарты в сегменте роскошных автомобилей.

Внешний вид 750iL отличается элегантностью и уверенностью. Длинная колесная база обеспечивает просторный салон, где властвуют высококачественные материалы, мягкая кожа и натуральное дерево. Особо стоит отметить задние сиденья, которые по комфорту могут соперничать с лимузинами.

Под капотом 750iL установлен мощный V12 двигатель, обеспечивающий динамическую езду и впечатляющую максимальную скорость 250 км/ч. Благодаря сочетанию мощности и плавности хода этот седан способен как на спокойное путешествие, так и на активную езду.

BMW Z8 2003 года

Этот автомобиль является признанным шедевром благодаря элегантному дизайну и высоким показателям производительности. Его вид вдохновлен легендарным BMW 507, придающим ему вневременной эстетики, с длинным капотом, плавными линиями и мускулистым профилем.

Родстер построен на алюминиевой раме, позволяющей совмещать легкость и жесткость конструкции для динамического вождения. Благодаря распределению веса 50:50 и системе контроля устойчивости (DSC) Z8 обеспечивает непревзойденную управляемость даже на высоких скоростях. Его 5-литровый двигатель V8 способен разгонять автомобиль до 180 миль в час, что делает Z8 одним из самых мощных автомобилей своего времени.

Выпущенный в ограниченном количестве в 5700 единиц, Z8 сегодня представляет собой коллекционную редкость со стоимостью более 241 000 долларов США. Его эксклюзивность и сочетание современной технологии с классическим дизайном делают BMW Z8 культовым родстером.

BMW M1 1981 года

Это настоящий шедевр автомобилестроения, навсегда вошедший в историю. Этот спортивный автомобиль был первым суперкаром BMW и положил начало легендарной линейке M. Созданный совместно с итальянскими дизайнерами, M1 сочетает в себе германскую инженерию и итальянскую эстетику.

Дизайн M1, разработанный Джорджетто Джуджаро, отличается агрессивными линиями, выдвижными фарами и клиновидной формой. Автомобиль имеет характерный силуэт и узнаваем даже сегодня.

Салон M1 сочетает в себе спортивность и комфорт. Высококачественные отделочные материалы и удобные сиденья создают атмосферу гоночного автомобиля. Под капотом M1 установлен 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M88, развивающий значительную мощность и обеспечивающий динамическую езду. Центральное расположение двигателя и сбалансированная подвеска обеспечивают отличную управляемость и точность управления.

Покупка BMW M1 1981 года обойдется вам в среднем в 524 тысяч долларов.

BMW M5 CS 2023 года

Это эксклюзивный высокопроизводительный седан, предназначенный для скорости, комфорта и драйва. С максимальной скоростью 190 миль в час и мощным двигателем, эта модель считается самой мощной версией M5, объединяя элементы автоспортивного наследия BMW с современными технологиями. M5 CS имеет усовершенствованную подвеску и легкие детали, такие как крыша, капот и сплиттер из углеродного волокна, улучшающие управляемость и стабильность.

В интерьере присутствуют технологии для комфорта, например адаптивный круиз-контроль, режим трека и HUD, что выводит всю необходимую информацию на лобовое стекло.

Для производительности установлены 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P Zero Corsa и углеродно-керамический тормоз для эффективного сцепления и долговечности. Интерьер также отличается спортивностью, предлагая сиденья из углеродного волокна и современный кластер приборов, информирующий водителя в реальном времени. При средней цене около 118 000 долларов США M5 CS сочетает роскошь, производительность и спортивный стиль, но является экономически затратным выбором.

BMW M5 2024 года обойдется примерно в 118 тысяч долларов.

BMW M4 CSL 2023 года

Высокопроизводительный спортивный автомобиль, демонстрирующий богатое гоночное наследие BMW. Имея максимальную скорость 191 миля в час, он оснащен мощным рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic с Drivelogic для точного управления и быстрого переключения.

Задний привод и классический дизайн делают его идеальным выбором для подлинного удовольствия от вождения. Агрессивный внешний вид подчеркивают капот, крышу и багажник из углеродного волокна, а также спортивная низкая посадка и легкие кованые колеса, улучшающие аэродинамику. Интерьер ориентирован на водителя, с акцентами красного цвета, рулем с алькантарой и спортивными сиденьями для стабильности во время езды.

Благодаря ограниченному количеству выпущенных единиц – всего 1000, M4 CSL является настоящим эксклюзивом. Стоимость автомобиля составляет более 140 000 долларов.

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