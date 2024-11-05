Большой недорогой кроссовер Subaru удивит покупателей. Фото

Новый кроссовер Subaru Outback изменится настолько сильно, что обязательно удивит покупателей. Автомобиль должен остаться недорогим, а в списке модификаций появится множество вариантов на любой вкус.

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Детали стали известны Carscoops. Там показали новый Subaru Outback 2025 модельного года на живых фото. Автомобиль проходит дорожные испытания, поэтому кузов спрятан под плотным кожухом. Дизайн рассмотреть в деталях невозможно, но главные изменения уже очевидны.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

Уже очевидно, что следующий Subaru Outback превратился в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2025 должна сохраниться до 30 000 долларов.

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