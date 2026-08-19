Названы 5 самых быстрых авто "Формулы-1" в истории

Мир автоспорта всегда был ареной непрекращающейся борьбы за каждую тысячную долю секунды на гоночной трассе. Успех гонщиков в "Королевских гонках" напрямую зависит от технологического совершенства болида, его аэродинамики и выносливости двигателя.

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На протяжении десятилетий инженеры ведущих команд создавали настоящие шедевры машиностроения, которые кардинально меняли представления о физических возможностях автомобилей. Ниже представлены пять легендарных машин, навсегда вписавших свои имена в историю "Формулы-1" благодаря невероятным скоростям и доминированию на чемпионатах. Рейтингом поделилось издание slashgear.com.

Mercedes W11 (2020 год)

Бронзовый призер и многократный победитель 2020 года, болид Mercedes W11 часто называют самой быстрой машиной в истории автоспорта. Оснащенный гибридным силовым агрегатом V6 мощностью 1025 конских сил, этот болид позволил Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу доминировать на протяжении всего сезона. Конструкция шасси и трансмиссии была настолько идеально оптимизирована, что автомобиль одержал 13 побед и 25 раз поднялся на подиум в сезоне, установив множество рекордов круга, которые остаются непобитыми.

McLaren MP4-20 (2005 год)

Болид McLaren MP4-20 стал последним в серии машин команды, в котором использовался мощный двигатель Mercedes V10 мощностью 920 лошадиных сил при 19 000 оборотов в минуту. Благодаря уникальной и чрезвычайно эффективной аэродинамической форме кузова болид обладал колоссальным преимуществом в скорости, выиграв 10 гонок в сезоне. Автомобиль под управлением Педро де ла Роса установил рекорд круга на Гран-при Бахрейна с временем 1:31,447, который держится уже более двух десятилетий.

Ferrari SF70H (2017 год)

Созданный к 70-летию итальянской марки, болид Ferrari SF70H был оснащен 1,6-литровым шестицилиндровым турбодвигателем мощностью 1000 лошадиных сил. При длине 5 метров и ширине 2 метра автомобиль весил всего 728 килограммов благодаря использованию сверхлегких углепластиковых композитов. Модель боролась за подиум в каждой из 20 гонок сезона, а триумфальная победа Себастьяна Феттеля на Гран-при Монако вернула легендарную команду на вершину мирового автоспорта.

Red Bull RB18 (2022 год)

Конструктор Эдриан Ньюи создал RB18 в соответствии с новыми техническими регламентами, успешно применив концепцию прижимного эффекта для создания мощной прижимной силы. Благодаря компактной и надёжной силовой установке Honda болид демонстрировал феноменальную стабильность и скорость при прохождении поворотов. В сезоне 2022 года Макс Ферстаппен одержал 16 побед из 22 возможных, прервав 8-летнее доминирование Mercedes и принеся своей команде долгожданный Кубок конструкторов.

McLaren MP4-4 (1988 год)

Настоящая икона автоспорта, McLaren MP4-4 под управлением Алена Проста и Айртона Сенны выиграла 15 из 16 гонок в сезоне 1988 года. Конструкция включала 1,5-литровый турбодвигатель Honda V6 мощностью 650 лошадиных сил, а максимальный объем топливного бака по правилам был строго ограничен 150 литрами. Небольшой вес, низкая посадка и обтекаемый корпус сделали этот болид похожим на сверхмощный картинг, обеспечив Сенне 13 поул-позиций за один сезон.

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