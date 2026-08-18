Лучшие авто для юных водителей: доступные модели

Выбор первого автомобиля для молодого водителя – это чрезвычайно важная задача, поскольку недостаток опыта за рулем значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Чтобы помочь родителям и молодежи сделать осознанный и безопасный выбор, Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) объединил усилия с организацией Consumer Reports.

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Организации подготовили комплексные рекомендации по покупке транспортных средств, сочетающих высокие показатели надежности и приемлемую стоимость. Предложенные модели разделены на несколько категорий, что позволяет найти оптимальный вариант под любой бюджет – от недорогих подержанных машин до современных автомобилей из автосалона.

Важные критерии безопасности и проверка перед покупкой

Эксперты отмечают, что все рекомендованные модели имеют полную массу свыше 1247 кг, что обеспечивает необходимую устойчивость при столкновении. Автомобили успешно прошли краш-тесты, а также показали высокие результаты при испытаниях тормозной системы и экстренного маневрирования.

Перед покупкой любого подержанного автомобиля потенциальным владельцам настоятельно рекомендуется проверить его идентификационный номер (VIN) или номерной знак на наличие официальных отзывов производителя. Также стоит обращать внимание на сертификационную этикетку на водительской двери, ведь некоторые обновления, связанные с безопасностью, вводились непосредственно в середине модельного года.

Надежные бюджетные автомобили с пробегом

Этот список включает проверенные временем транспортные средства, которые имеют соответствующие оценки по управляемости и защите пассажиров, однако продаются по еще более демократичным ценам — от $4 600 (примерно 191 000 грн).

Малогабаритные и средние автомобили

Mini Countryman (2012-2024)

Nissan Sentra (2015-2025)

Chevrolet Sonic, Kia Soul (2015-2025)

Chevrolet Malibu (2014-2025)

Hyundai Elantra (2017-2025)

Volvo S60 (2012-2025)

Mazda 3 (2014-2018)

Hyundai Sonata (2016-2025)

Subaru Impreza, Honda Civic (2014-2025)

Honda Accord (2013-2025)

Audi A3, Alfa Romeo Giulia

Внедорожники и кроссоверы

Volvo S80 (2012-2015), 5 600 долларов (примерно 232 000 грн);

Chevrolet Equinox, Fiat 500X, 5 700 долларов (236 000 грн);

Nissan Rogue (2014-2020), 5 900 долларов (245 000 грн);

Volvo XC90 (2013-2024), $6 000 (249 000 грн);

GMC Terrain, Volvo XC60, 6 400 долларов (266 000 грн);

Hyundai Tucson (2016-2021), 7 100 долларов (295 000 грн);

Jeep Compass (2017-2022), 7 600 долларов (315 000 грн);

Kia Sportage, BMW X1, 8 600 долларов (357 000 грн);

Audi Q5 (2015-2025), 9 800 долларов (407 000 грн).

Рекомендуемые новые автомобили

Для тех, кто ищет новый автомобиль из автосалона, эксперты отобрали модели, удостоенные престижных наград IIHS Top Safety Pick или Top Safety Pick+. Начальная цена этих автомобилей не превышает $45 000 (около 1 868 000 грн).

Среди новых легковых автомобилей лучшими признаны Mazda 3, Toyota Prius, Hyundai Sonata и Toyota Camry. В сегменте новых внедорожников и кроссоверов лидируют Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Ford Explorer, Honda Passport, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Subaru Ascent, а также Volkswagen Atlas.

OBOZ.UA предлагает рейтинг подержанных автомобилей, которые лучше всего подходят для людей старшего возраста.

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