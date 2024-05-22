Нарушил ли водитель ПДД? Непростая задача с видео

Движение по круговому перекрестку имеет массу нюансов, которые следует учитывать, чтобы не создать аварийно опасную ситуацию. Как хорошо вы помните ПДД, которые регулируют такое движение, выясним на примере реальной дорожной ситуации.

Задача с видео появилась в TikTok-блоге "А ты знаешь ПДД?" Она воспроизводит ситуацию с разворотом авто, которое приближается к такому перекрестку.

На видео мы видим пересечение дорог с клумбой посередине, к которому приближается серебристый автомобиль. Выехав на круг, он разворачивается на 180 градусов и начинает двигаться по той же улице, с которой приехал, но в противоположном направлении.

Вспомните требования ПДД и ответьте, нарушил ли водитель при этом правила. Ответов всего два:

да, нарушил;

нет, не нарушил.

Обоснуйте, почему именно вы считаете именно так. А теперь переходите к пояснению ниже.

В задаче можно заметить специально выделенный на видео знак перед перекрестком. Это знак 4.10 "круговое движение". Он позволяет объезд центрального островка исключительно в направлении, которое показывают стрелки.

Таким образом, водитель, выполняющий изображенный на видео маневр, нарушает требование этого знака, ведь при развороте, выехав на перекресток, начинает двигаться в обратном направлении. Для наглядности в задаче даже продемонстрирована потенциально аварийная ситуация, возникающая с авто, двигающимся согласно требованиям знака во встречном направлении.

Следовательно, правильным ответом здесь является "да". Водитель, изображенный на видео, нарушил действующие ПДД.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на очередность проезда перекрестка несколькими транспортными средствами.

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