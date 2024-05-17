Какая очередность проезда на перекрестке: запутанная задача по ПДД

Больше всего аварийных ситуаций возникают на перекрестках, особенно если они нерегулируемые. Знание и соблюдение ПДД является важным условием безопасности всех участников дорожного движения.

Поэтому предлагаем проверить теорию интересным тестом. Внимательно посмотрите на видео и попытайтесь определить, какая очередность проезда на перекрестке.

Условия задачи

Какова очередность проезда на данном перекрестке?

Синий, зеленый, красный, желтый; Синий, желтый, красный, зеленый; Синий, красный, желтый, зеленый; Красный, синий, зеленый, желтый; Красный, зеленый, синий, желтый.

Объяснение

Пункт 16.11 ПДД устанавливает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. То есть, зеленый автомобиль, поворачивая налево, должен пропустить синего.

Согласно пункту 16.13 ПДД перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. Таким образом, водитель желтого авто, пропуская грузовик, может повернуть налево.

Правильный ответ

На изображении мы видим нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Желтый и красный автомобили находятся на второстепенной дороге, а зеленый и синий – на главной дороге, соответственно, они проедут первыми. Следующим проедет водитель грузовика, а последним – водитель желтого авто. То есть правильный ответ: 1 – синий, зеленый, красный, желтый.

Также OBOZ.UA публиковал непростую задачу на внимательность о знании дорожных знаков.

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