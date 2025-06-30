Надо ли пропускать пешехода? Тест на знание ПДД

Пешеходы являются такими же равноправными участниками дорожного движения, как и любые водители. Именно поэтому те, кто находятся за рулем, должны четко знать все требования ПДД, регулирующие взаимодействие с теми, кто передвигается по улицам пешком.

Видео дня

Хотите проверить свои знания в этой сфере? Воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Он ставит перед вами задачу определить, должны ли водители пропускать в заданных условиях пешехода.

Итак, на картинке с условиями мы видим перекресток, к которому подъехали желтое авто, водитель которого планирует повернуть налево, и синяя машина – она движется перпендикулярно к желтой и тоже сигнализирует о левом повороте. При этом на тротуаре мы видим девушку, которая хочет перейти улицу, но ее траектория пересекается с траекториями автомобилей. Водитель какого транспортного средства в этой ситуации должен уступить дорогу девушке? Вот варианты ответа:

водитель желтого автомобиля; водитель синего автомобиля; оба должны; оба не должны давать дорогу.

Первое, на что нужно обратить внимание в этой ситуации, это выезд из жилой зоны. Именно с его стороны движется синяя машина. Для желтого авто он, соответственно, является въездом в жилую зону. И здесь можно сделать первый вывод: водитель синего авто в данной ситуации должен уступить всем участникам движения, ведь он выезжает из жилой зоны.

Что касается желтой машины, то ее водитель имеет преимущество перед другим авто. А как насчет пешехода? Согласно пункту 10.2 действующих ПДД, ему он тоже должен уступить. Ведь этот пункт требует от водителей, выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги – велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает.

Таким образом, оба водителя в этой ситуации должны пропустить девушку, которая хочет перейти дорогу. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей разворачивается на перекрестке с нарушением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.