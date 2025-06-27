Кто разворачивается с нарушением? Тест по ПДД

Разворот на дороге – опасный маневр, который нужно выполнять в строгом соответствии с требованиями ПДД, чтобы не создать аварийную ситуацию. Но умеете ли вы разворачиваться безопасно?

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Проверить свои знания поможет тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". На картинке с условиями задачи мы видим два легковых авто, которые подъехали к перекрестку – белое и красное. Водители обеих машин включили левый световой указатель, чтобы предупредить: они собираются выполнить разворот. Какой из двух водителей при этом нарушит правила? Вот варианты ответа на этот тест:

водитель красного автомобиля; водитель белого автомобиля; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Чтобы дать ответ на задачу, начнем с того, что четко опишем ситуацию. Дорога, на которой происходит ситуация, имеет по две полосы для движения в одном направлении. При этом водитель красного автомобиля выполняет разворот из крайней левой полосы, а водитель белого – из крайней правой.

Далее необходимо разобраться со знаками, которые установлены на описанном перекрестке. Знак на желтом фоне – это знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Желтый фон при этом означает, что он является временным, а значит имеет преимущество над постоянными знаками, установленными рядом.

Кроме того, что этот знак запрещает поворот налево, о нем нужно знать, что запрет этот не распространяется на разворот. А значит, согласно ему, ни один водитель правил в этой ситуации не нарушает.

Рядом мы видим постоянный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Он также позволяет обоим водителям из их полос выполнять поворот налево и разворот.

Впрочем, для правильного ответа на эту задачу необходимо вспомнить еще один важный нюанс. Согласно действующим ПДД, разворот можно выполнять только из крайней левой полосы. А это значит, что водитель белого автомобиля, который находится в правой полосе, все же правила нарушает.

Следовательно, правильным вариантом ответа на эту задачу является второй. Требования ПДД в данной ситуации нарушает водитель белого авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто и кому должен дать дорогу на перекрестке сложной формы.

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