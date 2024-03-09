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Надежные, недорогие, и всем нравятся: какие автомобили назвали лучшими в 2024 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
735
Toyota Camry

Эксперты определили лучшие  автомобили 2024 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг. В список попали надежные и в основном недорогие машины, которые нравятся покупателям.

О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и важными потребительскими качествами.

Лучшие автомобили 2024 года по версии Consumer Reports:

  • Mazda 3;
  • Toyota Camry Hybrid;
  • Toyota Prius;
  • Toyota RAV4 Plug-In;
  • Tesla Model Y;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Toyota Highlander Hybrid;
  • BMW X5.
Mazda 3

Авторы исследования назвали лучшие модели, которыми владельцы довольны больше всего. Учитывали не только удовлетворенность покупателей, но также надежность, безопасность и технические качества.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, появился список лучших для покупки машин с точки зрения сохранения первоначальной стоимости – выгодно при перепродаже.