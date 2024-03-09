Надежные, недорогие, и всем нравятся: какие автомобили назвали лучшими в 2024 году
Эксперты определили лучшие автомобили 2024 года в рамках свежего исследования. И составили соответствующий рейтинг. В список попали надежные и в основном недорогие машины, которые нравятся покупателям.
О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый автомобиль в рейтинге отличается надежностью и важными потребительскими качествами.
Лучшие автомобили 2024 года по версии Consumer Reports:
- Mazda 3;
- Toyota Camry Hybrid;
- Toyota Prius;
- Toyota RAV4 Plug-In;
- Tesla Model Y;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Toyota Highlander Hybrid;
- BMW X5.
Авторы исследования назвали лучшие модели, которыми владельцы довольны больше всего. Учитывали не только удовлетворенность покупателей, но также надежность, безопасность и технические качества.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, появился список лучших для покупки машин с точки зрения сохранения первоначальной стоимости – выгодно при перепродаже.