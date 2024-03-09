Экономия на будущее: какой автомобиль купить сегодня, чтобы выиграть потом
Покупка машины – это всегда про экономию. Зачастую наиболее выгодным во владении автомобилем оказывается вовсе не самый дешевый. А тот, который теряет в цене меньше всего. Владельцы таких моделей получают экономию в будущем, ведь продадут свою машину не так уж и дешево.
Эксперты WhatCar составили список моделей, которые теряют самый маленький процент своей первоначальной цены спустя три года при перепродаже.
Самые выгодные автомобили с низкой потерей стоимости:
- Porsche 911 GT3 (-21,5%);
- Lamborghini Urus (-24,6%);
- Range Rover Sport (-28,4%);
- Mercedes-Benz G-Class (-32,9%);
- Land Rover Defender (-33,1%);
- Volkswagen California (-34,1%);
- Range Rover (-37,8%);
- Bentley Flying Spur (-42,4%);
- Range Rover Evoque (-44,9%);
- Porsche Cayenne Coupe (-46,6%).
Как видно, в рейтинге доминируют премиальные и даже люксовые автомобили. Как правило, они сильно дешевеют в связи с низким спросом на вторичке и уникальными спецификациями, подогнанными под первого покупателя.
Таких автомобилей в этом исследовании выручил возраст. Три года – совсем небольшой срок, часто машины еще сохраняют гарантию и небольшой пробег.
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