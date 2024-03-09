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Экономия на будущее: какой автомобиль купить сегодня, чтобы выиграть потом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Volkswagen California

Покупка машины – это всегда про экономию. Зачастую наиболее выгодным во владении автомобилем оказывается вовсе не самый дешевый. А тот, который теряет в цене меньше всего. Владельцы таких моделей получают экономию в будущем, ведь продадут свою машину не так уж и дешево.

Эксперты WhatCar составили список моделей, которые теряют самый маленький процент своей первоначальной цены спустя три года при перепродаже.

Самые выгодные автомобили с низкой потерей стоимости:

  1. Porsche 911 GT3 (-21,5%);
  2. Lamborghini Urus (-24,6%);
  3. Range Rover Sport (-28,4%);
  4. Mercedes-Benz G-Class (-32,9%);
  5. Land Rover Defender (-33,1%);
  6. Volkswagen California (-34,1%);
  7. Range Rover (-37,8%);
  8. Bentley Flying Spur (-42,4%);
  9. Range Rover Evoque (-44,9%);
  10. Porsche Cayenne Coupe (-46,6%).
Range Rover Evoque

Как видно, в рейтинге доминируют премиальные и даже люксовые автомобили. Как правило, они сильно дешевеют в связи с низким спросом на вторичке и уникальными спецификациями, подогнанными под первого покупателя.

Таких автомобилей в этом исследовании выручил возраст. Три года – совсем небольшой срок, часто машины еще сохраняют гарантию и небольшой пробег.

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