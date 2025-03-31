Надежные и долговечные: лучшие модели авто в 2025-м

В 2025 году выбор автомобиля для покупателей становится еще сложнее из-за огромного количества доступных моделей. Если вы хотите приобрести авто, которое будет служить вам много лет, важно обратить внимание не только на стиль и характеристики, но и на надежность и долговечность.

Видео дня

Рейтинг самых надежных автомобилей, составленный iSeeCars, учитывает именно эти факторы. Большинство автомобилей в этом списке известны своей доступной ценой и высоким качеством, а также способностью служить долгие годы.

В среднем, все модели рейтинга могут эксплуатироваться не менее девяти лет, что делает их идеальными для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своего инвестирования.

1. Honda Civic

Цена: $27 564 (1,143 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 13,7 года

Honda Civic остается одной из самых надежных моделей на рынке благодаря своей простоте в обслуживании и долговечности. Этот автомобиль удобен для ежедневного использования, имеет экономичный двигатель и отличную репутацию среди водителей.

2. Toyota Corolla

Цена: $25 218 (1,045 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 11,6 года

Toyota Corolla известна своей экономичностью и надежностью, а также долговечностью даже в тяжелых условиях эксплуатации. С небольшими затратами на обслуживание и высоким уровнем безопасности она является популярным выбором среди покупателей.

3. Mazda 3 (хэтчбек)

Цена: $31 849 (1,320 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 14,1 года

Mazda 3 поражает не только стильным дизайном, но и потрясающими показателями на дороге. Автомобиль сочетает в себе экономичность и отличные динамические характеристики, что делает его идеальным для тех, кто ценит вождение.

4. Honda Accord

Цена: $30 659 (1,271 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 13,1 года

Honda Accord – это сочетание комфорта и технологичных инноваций. Этот седан с большим количеством полезных функций и высоким уровнем безопасности станет отличным выбором для длительной эксплуатации.

5. Subaru Impreza (универсал)

Цена: $26 900 (1,115 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 11,2 года

Subaru Impreza является одним из самых популярных универсалов среди водителей благодаря своей надежности и способности справляться с разными погодными условиями. Она также обладает высокой проходимостью и комфортом для долгих путешествий.

6. Mitsubishi Outlander Sport

Цена: $28 250 (1,171 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 11,8 года

Mitsubishi Outlander Sport – это компактный кроссовер, который известен своей выносливостью и хорошими показателями на дороге. Его цена идет в комплекте с высоким уровнем безопасности и хорошими технологичными характеристиками.

7. Honda CR-V

Цена: $36 009 (1,493 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 15 лет

Honda CR-V – это автомобиль, сочетающий надежность и комфорт. Он обеспечивает высокий уровень безопасности, просторный салон и отличную экономичность, что делает его популярным выбором среди семей.

8. Toyota RAV4

Цена: $35 258 (1,462 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 14,6 года

Toyota RAV4 славится своей надежностью и экономичностью. Все эти качества делают его отличным выбором для ищущих долговечный кроссовер с отличными характеристиками.

9. Kia Soul

Цена: $23 863 (989 тысяч грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 9,9 года

Kia Soul – это автомобиль, который привлекает внимание своей уникальной внешностью и надежностью. Его компактные размеры делают его идеальным для городской среды.

10. Mazda 3 (седан)

Цена: $27 735 (1,150 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 10,6 года

Mazda3 в кузове седан имеет такой же характерный стиль и качество, как и хэтчбек, но с дополнительным комфортом для пассажиров на задних сиденьях. Автомобиль предлагает идеальное сочетание экономии горючего и отличных динамических характеристик.

11. Hyundai Elantra

Цена: $25 536

Ожидаемая "продолжительность жизни": 9,8 года

Hyundai Elantra приобрела популярность благодаря своей надежности и эффективности в эксплуатации. Она предлагает стильный дизайн и доступную цену, что делает его привлекательным для покупателей.

12. Toyota Prius

Цена: $34 333 (1,423 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 13 лет

Toyota Prius известна своей экономичностью и экологичностью. Это один из самых надежных гибридных автомобилей, который позволяет сэкономить на топливе, одновременно обеспечивая длительную эксплуатацию.

13. Toyota Camry Hybrid

Цена: $35 471 (1,471 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 13,2 года

Toyota Camry Hybrid – это комфортный гибрид, сочетающий великолепную экономичность и долговечность. Он известен своей надежностью и высокими стандартами безопасности.

14. Nissan Sentra

Цена: $24 886 (1,032 млн грн)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 9 лет

Nissan Sentra является доступным и надежным седаном, подходящим для тех, кто ищет простой и эффективный транспорт. Его недорогие затраты на обслуживание делают этот автомобиль привлекательным для широкой аудитории.

15. Nissan Versa

Цена: $21 011 (871 тысяча гривен)

Ожидаемая "продолжительность жизни": 7,6 года

Nissan Versa — один из самых доступных автомобилей в рейтинге, который предлагает хороший баланс между ценой и качеством. Его маленький размер делает его идеальным для городской среды, хотя имеет меньший срок службы по сравнению с другими моделями.

Эти модели автомобилей стали лидерами по надежности и долговечности в 2025 году, предлагая покупателям наилучшее соотношение цены и качества.

OBOZ.UA ранее публиковал рейтинг лучших спортивных автомобилей 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.