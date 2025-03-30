Лучшие спортивные авто: какую машину выбрать в 2025 году

Спорткары переживают сложные времена. Рост популярности SUV и электрокаров меняет структуру рынка. И хотя спортивные авто всегда были об эмоциях, драйвах и свободе – кажется, сегодня все меньше людей готовы платить за это. Продажи снижаются, некоторые модели исчезают с конвейера, а производители вынуждены адаптировать свои культовые машины к новым экологическим стандартам или изменять концепцию.

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Эксперты выбрали лучшие спортивные автомобили, которые следует приобрести в 2025 году. В топе – элегантные ретро-купе и технологические гибриды.

Alpine A110

Французское спортивное купе Alpine A110 продолжает доказывать, что для драйва не обязательно иметь Porsche. Это легкий, стильный автомобиль, предназначенный для удовольствия от вождения. В 2025 году модель A110 R – самая экстремальная версия – оснащена 1,8-литровым турбированным двигателем на 300 л.с., койловерами, шинами Michelin Cup 2 и уменьшенным весом на 34 кг.

Caterham Seven 360R

Это легендарный "британский спартанец" с традициями еще с 70-х годов. Seven 360R оснащен 2-литровым мотором Ford Duratec, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды. Версия Seven 620 еще более быстрая: 2,79 секунды.

Эксперты отмечают, что авто абсолютно непрактичное, жесткое, но когда условия идеальны – оно дарит бесценный опыт.

Ford Mustang

Классика никогда не стареет. Ford Mustang и в 2025 году остается верен себе. 446 л.с. у GT или 453 л.с. В версии Dark Horse – все это под аккомпанемент двигателя V8. Любимец дорог, теперь также адаптированный для европейских стандартов. Mustang – автомобиль для тех, кто не опасается показать характер. Он громкий, тяжелый – и в этом его сила.

Lotus Emira

Последний бензиновый Lotus. Emira – новое лицо бренда, сочетающее классическую управляемость Lotus с современным дизайном и техникой. В топовой версии – V6 на 406 л.с. от Toyota. В базе – мотор AMG. Обе версии демонстрируют идеальное шасси.

Mazda MX-5

За 35 лет MX-5 превратилась в настоящий символ доступного удовольствия от вождения. Она легкая, динамичная, живая. В 2025 году лучшая версия имеет 2-литровый мотор на 184 л.с., и этого достаточно, чтобы почувствовать, что такое настоящий драйв.

Morgan Plus Four

Британский ретро с современной душой. Новое поколение Morgan имеет платформу из алюминия, двигатель BMW, а также адаптивную подвеску от Nitron. Это настоящий аналоговый спортивный автомобиль, но с новой динамикой.

Porsche 718 Boxster

Если вы ищете баланс цены и эмоций – вот он. GTS 4.0 вернул 6-цилиндровый атмосферник, ставший подарком для фанатов марки. Cayman GT4 RS – это уже полугоночный болид с фантастическим звуком и быстротой.

Porsche 911 Carrera

911 – икона, никогда не теряющая актуальности. В 2025 году базовая версия Carrera обновлена, но сохранила суть: 394 л.с., невероятная сбалансированность и универсальность. Если вам нужен только один спортивный автомобиль на всю жизнь – это он.

Radical SR10 XXR

Radical SR10 XXR – это трек-кар без компромиссов, созданный исключительно для фанатов автоспорта. Авто имеет 2,3-литровый турбированный двигатель от Ford Focus ST. Благодаря турбокомпрессору Garrett, модифицированному ECU Life Racing, кованым поршням и спортивной выхлопной системе, этот агрегат выдает 425 л.с. при весе всего 725 кг. Результат – 2,4 секунды до 100 км/ч. У Radical нет ни ABS, ни стабилизации, ни подушек безопасности. Это настоящий аналоговый монстр, требующий навыков, внимания и смелости.

Toyota GR86

Toyota GR86 – компактное купе с задним приводом, механической коробкой передач, классическим "оппозитным" двигателем и минимумом электроники. Он – прямой наследник GT86, и во многих аспектах – исправление ошибок предшественника. 2,4-литровый атмосферный мотор выдает 234 л.с. К сожалению, британскую квоту на GR86 раскупили мгновенно, и теперь он – коллекционная вещь, которую сложно достать даже на вторичном рынке.

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