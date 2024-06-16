На все случаи жизни: 10 лучших семиместных автомобилей 2024 года

Семиместные авто – лучший выбор для большой семьи или дальних путешествий. Они обычно качественно оборудованы, имеют универсальный и вместительный интерьер, просторный багажник и способны преодолевать десятки тысяч километров без проблем и поломок.

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Эксперты обнародовали рейтинг лучших семиместных авто, олицетворяющих воплощение идеального соотношения цены и качества. MPV, как правило, больше сосредотачивается на пространстве и практичности, в то время как внедорожники обычно более стильны и имитируют прочный вид старых 4x4, даже если они не обязательно будут иметь полный привод.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan – воплощение практичности. Внутри у него пять отдельных задних сидений, которые можно полностью снять, чтобы без проблем разместить большие громоздкие предметы, например велосипеды. Вы даже можете приобрести гибридный двигатель, подключаемый к сети электропитания, что обеспечивает действительно низкие эксплуатационные расходы.

Land Rover Defender

Land Rover Defender – большой, удобный, практичный семейный автомобиль, который может преодолевать даже бездорожье. Доступ к третьему ряду не самый простой, и там не так много места. В Defender 130 можно даже увеличить количество мест до восьми.

Dacia Jogger

Внедорожник Dacia Jogger выглядит как смесь универсала и MPV, что делает его достаточно практичным семиместным автомобилем. Он функционален, но не слишком мощный. Авто предлагает хорошее соотношение цены и качества, а более высокие комплектации имеют практически все необходимые технологии. Имейте в виду, что Jogger не является быстрым автомобилем, и если вы регулярно путешествуете по большой компании, придется достаточно сильно раскручивать двигатель. Гибридная версия немного улучшила ситуацию.

Kia EV9

Kia EV9 – отличный семиместный электромобиль. EV9 точно недешев – ведь это действительно просторный внедорожник, который сможет справиться с бездорожьем. Вы также получаете сверхбыструю зарядку, поэтому путешествия не потребуют регулярных длительных остановок для пополнения заряда.

BMW X7

Подобно Land Rover Defender, BMW X7 – это прекрасный высококлассный внедорожник, который также является невероятно практичным для больших семей. С семью сиденьями в стандартной комплектации третий ряд довольно просторный для взрослых, а пассажиры сзади даже получают собственный люк. Водителей привлечет X7 из-за того, что это один из лучших больших внедорожников для вождения.

Range Rover

Range Rover – это лучшие внедорожники класса люкс. Интерьер поражает изысканностью и дизайном. Range Rover не просто шикарен, он еще и практичен, поскольку третий ряд доступен на моделях с длинной колесной базой.

SEAT Tarraco

Если вам нужно максимально увеличить внутреннее пространство и минимизировать затраты, SEAT Tarraco должен быть первым в вашем списке. У него множество пассажирского и багажного пространства, а также привлекательный интерьер. Эксперты говорят, что это не самая техническая кабина, и подвеска может быть немного неровной на низких скоростях.

Peugeot 5008

5008 очень эффективно стирает границу между SUV и MPV. Автомобиль имеет отдельные задние сиденья, что значительно облегчает размещение трех детских сидений рядом и идеально подходит для многодетных семей. Можно подумать, что 1,2-литрового бензинового двигателя маловато, чтобы тянуть за собой семиместное транспортное средство такого размера, но авто работает качественно и продуктивно.

Volvo XC90

Высокотехнологичный, роскошный и проникнутый неповторимым скандинавским стилем XC90 выделяется среди больших практичных внедорожников. Третий ряд немного тесный, но багажник огромен, и вы получаете много оборудования для безопасности в стандартной комплектации.

Nissan X-Trail

X-Trail – это по сути семиместная версия Nissan Qashqai, одного из самых популярных автомобилей на европейском рынке. Авто удобное, экономичное и надежное. Эксперты рекомендуют обратить внимание на гибридную модель E-Power.

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