На вершине украинского рынка – доступные модели: топ-5 авто в продажах
В Украине подвели итоги корпоративных продаж автомобилей в июле 2023 года. Предсказуемо на вершине украинского рынка – доступные модели, которые выбирают юридические лица.
В организации Укравтопром опубликовали рейтинг наиболее востребованных машин среди корпоративных покупателей. Всего в июле юридические лица приобрели более 1,8 тысячи автомобилей. Этот результат почти вдвое превышает показатели июля 2022 года.
Самые популярные новые авто в корпоративном секторе:
- Renault Duster (364 шт.);
- Skoda Karoq (109 шт.);
- Toyota RAV4 (98 шт.);
- Skoda Kodiaq (75 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (62 шт.).
Из общего июльского количества 1644 авто оказались новыми. Еще 213 машины – б/у модели с пробегом, ввезенные из других стран. В этом сегменте также наблюдаются знакомые предпочтения – похожие автомобили покупают украинцы и в частные руки.
Самые популярные б/у авто в корпоративном секторе:
- Volkswagen ID.4 (19 шт.);
- Tesla Model 3 (11 шт.);
- Nissan Leaf (9 шт.);
- Ford Fusion (8 шт.);
- Kia Sportage (7 шт.).
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