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На вершине украинского рынка – доступные модели: топ-5 авто в продажах

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota

В Украине подвели итоги корпоративных продаж автомобилей в июле 2023 года. Предсказуемо на вершине украинского рынка – доступные модели, которые выбирают юридические лица.

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В организации Укравтопром опубликовали рейтинг наиболее востребованных машин среди корпоративных покупателей. Всего в июле юридические лица приобрели более 1,8 тысячи автомобилей. Этот результат почти вдвое превышает показатели июля 2022 года.

Самые популярные новые авто в корпоративном секторе:

  1. Renault Duster (364 шт.);
  2. Skoda Karoq (109 шт.);
  3. Toyota RAV4 (98 шт.);
  4. Skoda Kodiaq (75 шт.);
  5. Toyota Land Cruiser Prado (62 шт.).
Skoda Kodiaq

Из общего июльского количества 1644 авто оказались новыми. Еще 213 машины – б/у модели с пробегом, ввезенные из других стран. В этом сегменте также наблюдаются знакомые предпочтения – похожие автомобили покупают украинцы и в частные руки.

Самые популярные б/у авто в корпоративном секторе:

  1. Volkswagen ID.4 (19 шт.);
  2. Tesla Model 3 (11 шт.);
  3. Nissan Leaf (9 шт.);
  4. Ford Fusion (8 шт.);
  5. Kia Sportage (7 шт.).

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