На вершине украинского рынка – доступные модели: топ-5 авто в продажах

В Украине подвели итоги корпоративных продаж автомобилей в июле 2023 года. Предсказуемо на вершине украинского рынка – доступные модели, которые выбирают юридические лица.

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В организации Укравтопром опубликовали рейтинг наиболее востребованных машин среди корпоративных покупателей. Всего в июле юридические лица приобрели более 1,8 тысячи автомобилей. Этот результат почти вдвое превышает показатели июля 2022 года.

Самые популярные новые авто в корпоративном секторе:

Renault Duster (364 шт.); Skoda Karoq (109 шт.); Toyota RAV4 (98 шт.); Skoda Kodiaq (75 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (62 шт.).

Из общего июльского количества 1644 авто оказались новыми. Еще 213 машины – б/у модели с пробегом, ввезенные из других стран. В этом сегменте также наблюдаются знакомые предпочтения – похожие автомобили покупают украинцы и в частные руки.

Самые популярные б/у авто в корпоративном секторе:

Volkswagen ID.4 (19 шт.); Tesla Model 3 (11 шт.); Nissan Leaf (9 шт.); Ford Fusion (8 шт.); Kia Sportage (7 шт.).

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