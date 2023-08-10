Самые дешевые кроссоверы в Украине с крутым дизайном: топ-3 авто

Принято считать, что в сегменте SUV самый крутой дизайн у купе-кроссоверов. Рассказываем, сколько стоят самые дешевые кроссоверы в таком стиле в Украине. Все эти модели можно купить новыми в нашей стране.

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Список самых дешевых купе-кроссоверов опубликовали в AUTO.RIA. Но там представлены в основном премиальные модели с ценами от 65 000 долларов. OBOZREVATEL выбрал из списка три самые дешевые модели, за которые придется заплатить существенно меньше.

Однако с уходом с украинского рынка кроссовера Renault Arkana планка в сегменте существенно сдвинулась. Поэтому в бюджетном сегменте купеобразных SUV в Украине больше нет.

Самые дешевые купе-кроссоверы в Украине:

1. Peugeot 408 (1 208 800 грн)

Теперь Peugeot 408 с ценой выше миллиона – самый дешевый купеобразный кроссовер на нашем рынке. Модель ценят за яркий дизайн и легковые повадки на дороге.

2. Haval H6 GT (1 390 000 грн)

Китайский автомобиль оказался не самой доступной моделью в подборке. Странно и неожиданно. Компания старается привлечь покупателей оснащением, но характеристиками не соперничает с Peugeot.

3. Infiniti QX55 (1 872 000 грн)

Эта машина соперничает с более дорогими Audi, BMW и Mercedes. Однако просят за модель существенно меньше – разница в цене начинается с 15 000 долларов.

OBOZREVATEL уже сообщал о самом дешевом кроссовере Mitsubishi. Модель представлена официально.