На какие транспортные средства не действует знак? Задания на знание ПДД

Первое, что следует сделать тем, кто стремится получить водительские права, – это изучить значение дорожных знаков. Конечно, это непростая задача. Сначала множество знаков и характерные особенности могут запутать, но опыт приходит с практикой.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь определить, на какие транспортные средства не действует этот знак.

На какие транспортные средства не распространяется действие дорожного знака:

Транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам; Такси; ТС, обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне; Транспортные средства, обслуживающие предприятия в указанной зоне; Ответы 1, 3, 4; Ответы 1, 2, 4.

Объяснение

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" является одним из самых распространенных знаков на дорогах. Он указывает на то, что движение всех видов механических транспортных средств на этом участке дороги категорически запрещено.

Действие знака распространяется на тракторы, машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Существуют определенные категории транспортных средств и лиц, которые могут проехать под этим знаком:

транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне: Это могут быть личные автомобили жителей этой территории, служебный транспорт предприятий, расположенных в этой зоне;

транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне: Доставка товаров, вывоз мусора и другие виды обслуживания предприятий, расположенных в этой зоне;

водители с инвалидностью, управляющие мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью".

Знак действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков – до конца населенного пункта.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5.

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