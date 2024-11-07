Разрешено ли выполнить обгон: хитрое задание на знание ПДД

Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения, называется обгоном. Обгон запрещен на перекрестках, на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах, в туннелях и т.д.

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Разрешается ли водителю выполнить обгон?

Разрешается; Разрешается, если обгон будет завершен до пешеходного перехода; Разрешается, если автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч; Запрещается.

Объяснение

Пункт 14.2 определяет, что перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:

а) ни один из водителей транспортных средств, следующих за ним и которым может быть создан препятствие, не начал обгона;

б) водитель транспортного средства, двигающегося впереди по той же полосе, не подал сигнала о намерении поворота (перестройки) слева;

в) полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;

г) после обгона сможет, не создавая препятствия обгоняемому им транспортному средству, вернуться на занимаемую полосу.

Пункт в) статьи 14.6 ПДД прямо указывает на то, что обгон запрещается ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4: обгон в данной ситуации запрещается.

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