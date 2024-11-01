Что означает дорожный знак? Задача по ПДД, которая по силам не всем водителям

Дорожные знаки – это своеобразный алфавит для водителей, помогающий ориентироваться на дороге, принимать правильные решения и обеспечивать безопасность движения. Каждый знак несет в себе важную информацию об особенностях дорожного покрытия, ограничении скорости, направлениях движения и многом другом.

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Начинающим водителям и опытным автовладельцам предложено пройти тест на знание ПДД и определить, что означает дорожный знак, показанный на рисунке ниже. Подсказка: он имеет отношение к информационно-указательным знакам.

Посмотрите на изображение и выберите один из трех ответов:

Знак разрешает движение только в направлении стрелки Запрещает движение только в направлении стрелки Указывает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено.

Правильным ответом будет третий вариант. Этот знак 5.62 "Схема движения" означает маршрут движения, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено, или обозначает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.

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