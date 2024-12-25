Кто нарушает правила? Непростое задание по ПДД

Пренебрежение правилами дорожного движения приводит к аварийным ситуациям. Часто водители не соблюдают требования о запрете движения на тротуарах, а велосипедистов можно увидеть и на пешеходных дорожках.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.

Кто нарушает правила?

Велосипедист; Водитель автомобиля; Оба нарушают; Оба не нарушают правила.

Объяснение

Пункт 11.13 ПДД определяет, что запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1-26.3 ПДД.

Следовательно, нарушителем ПДД является именно велосипедист.

Напомним также правила поведения велосипедистов на дорогах.

Согласно пункту 6.6 ПДД велосипедисту запрещается:

а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;

б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);

г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);

е) буксировать велосипеды;

е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Велосипедист нарушает ПДД.

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