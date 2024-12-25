Кто нарушает правила? Непростое задание по ПДД
Пренебрежение правилами дорожного движения приводит к аварийным ситуациям. Часто водители не соблюдают требования о запрете движения на тротуарах, а велосипедистов можно увидеть и на пешеходных дорожках.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.
Кто нарушает правила?
- Велосипедист;
- Водитель автомобиля;
- Оба нарушают;
- Оба не нарушают правила.
Объяснение
Пункт 11.13 ПДД определяет, что запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1-26.3 ПДД.
Следовательно, нарушителем ПДД является именно велосипедист.
Напомним также правила поведения велосипедистов на дорогах.
Согласно пункту 6.6 ПДД велосипедисту запрещается:
- а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
- б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
- г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
- ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
- д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
- е) буксировать велосипеды;
- е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Велосипедист нарушает ПДД.
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