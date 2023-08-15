На что способен дешевый электрокар из Китая: фото FAW за 4500 долларов

Компактный FAW Bestune Xiaoma – новый дешевый электромобиль с ориентировочной ценой 4500 долларов. Способности бюджетного электрокара из Китая легко оценить по характеристикам, которые опубликовали в сети.

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О новинке рассказывают на CarNewsChina. Выглядит FAW Bestune Xiaoma знакомо благодаря визуальной мимикрии под Smart fortwo. Хотя под определенными углами китайский электромобиль выглядит самобытно.

В целом дизайн довольно мультяшный благодаря округлым формам и таким же элементам. Сити-кар кажется дружелюбным, это должно понравиться покупателям.

Длина кузова составляет 3000 мм при колесной базе в 1953 мм, ширина равна 1510 мм, а высота – 1630 мм. Салон рассчитан на четырех человек.

Один электромотор выдает мощность всего 27 л.с. Двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч, но не более того. Запас хода – 280 км. Но это официальные данные по китайской методологии. В реальности окажется приблизительно в два раза меньше.

В продаже новый FAW Bestune Xiaoma появится до конца 2023 года.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый электромобиль Geely оказался очень доступным, даже несмотря на габариты.