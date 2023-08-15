Еще один китайский бюджетный электрокар: Geely показала новый EV

Новый седан Geely Galaxy E8 – очередной электромобиль из Китая. Машину рассекретили на фото. Машина крупная, но электрокар для своего сегмента вполне бюджетный – цена небольшая.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Ближе к концу 2023 года китайский электрокар отправится в продажу по стартовой цене 27 600 долларов.

Дизайн Geely Galaxy E8 современный, но без выдумки. Примерно так же выглядит любой другой электромобиль из Китая – от компактных моделей до роскошных полноразмерных. Машина теряется и, скорее всего, незаметно будет существовать на рынке в своем сегменте.

Машина крупная. В длину новый Geely Galaxy E8 вытянулся на 5010 мм, ширина равна 1920 мм, а высота – 1465 мм. Размер колесной базы составляет 2925 мм. Такие габариты позволят предложить просторный интерьер.

В движение новинку приводит единственный электрический мотор мощностью 272 л.с. Возможно, в дальнейшем появится более мощная полноприводная вариация. Динамические характеристики, емкость батарейного блока и запас хода пока не раскрывают.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о самом дешевом электромобиле – его представили в Индии, выглядит транспортное средство необычно.