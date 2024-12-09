Можно ли выполнить опережение: хитрое задание по ПДД

Обгон других участников движения – маневр, который может быть очень опасным, если вы выполняете его неправильно. Именно поэтому обгоны очень тщательно регулируются положениями ПДД.

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Для тех, кто хочет проверить свои знания, Telegram-канал За! Правилами" опубликовал достаточно хитрый тест. В нем вам нужно определить, может ли водитель совершить обгон по задуманной им траектории.

Итак, на картинке мы видим три автомобиля – синий и красный спереди и желтый сзади. Водитель желтой машины хочет обогнать синий автомобиль, объехав его с левой стороны. При этом ему придется двигаться по трамвайным путям.

Ваша задача ответить, разрешается ли водителю желтого авто такой маневр? Вариантов ответа есть четыре:

разрешается; разрешается при отсутствии трамвая в поле зрения водителя; разрешается, если автомобиль впереди двигается менее 30 км/ч; запрещается.

Правильный ответ на этот вопрос находим в пункте 11.8 действующих ПДД. Согласно ему, по трамвайным путям попутного направления можно выполнить опережение или объезд, если ширины дороги недостаточно.

При этом на изображении в условиях задачи мы видим целых две полосы для движения в одном направлении, а значит назвать такую дорогу узкой нельзя. Правильным здесь является 4 вариант ответа: водителю запрещается выполнять обгон именно таким образом.

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