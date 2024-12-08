Какое транспортное средство может проехать перекресток: задача по ПДД
Перекрестки – зоны повышенной опасности. Важно неукоснительно соблюдать требования ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Знание ПДД – залог безопасного движения на дороге.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Определите, какое транспортное средство может проехать перекресток?
Какое транспортное средство может проехать перекресток?
- Белый автомобиль;
- Белые и красные автомобили;
- Только трамвай;
- Трамвай и красный автомобиль;
- Только красный автомобиль;
- Всем транспортным средствам движение разрешено.
Объяснение
Вспомним пункт 8.8 ПДД, разъясняющий сигналы регулировщика.
Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Итак, в ситуации, изображенной на рисунке, с левой стороны трамваю можно повернуть налево, а нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям.
Со стороны груди всем транспортным средствам можно поворачивать только направо, а со стороны спины и правой стороны движение запрещено.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Только белый автомобиль может проехать перекресток.
Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание дорожных знаков.
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