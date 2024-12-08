Какое транспортное средство может проехать перекресток: задача по ПДД

Перекрестки – зоны повышенной опасности. Важно неукоснительно соблюдать требования ПДД, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Знание ПДД – залог безопасного движения на дороге.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Определите, какое транспортное средство может проехать перекресток?

Какое транспортное средство может проехать перекресток?

Белый автомобиль; Белые и красные автомобили; Только трамвай; Трамвай и красный автомобиль; Только красный автомобиль; Всем транспортным средствам движение разрешено.

Объяснение

Вспомним пункт 8.8 ПДД, разъясняющий сигналы регулировщика.

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Итак, в ситуации, изображенной на рисунке, с левой стороны трамваю можно повернуть налево, а нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям.

Со стороны груди всем транспортным средствам можно поворачивать только направо, а со стороны спины и правой стороны движение запрещено.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Только белый автомобиль может проехать перекресток.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание дорожных знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.