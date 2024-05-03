Можно ли выполнить маневр? Непростая задача по ПДД с видео

Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках. Водители, выполняя маневры, не соблюдают ПДД, что приводит к негативным последствиям. Знание и соблюдение ПДД – залог безопасности всех участников дорожного движения.

Предлагаем испытать себя интересным тестом. Внимательно оцените ситуацию на видео и скажите, может ли водитель выполнить указанный маневр?

Условия задачи

Может ли водитель совершить такой маневр?

Да

Нет

Объяснение

Водителя синего автомобиля нужно проехать прямо. Справа на перекрестке установлен знак "Выезд на дорогу с односторонним движением", показывающий направление движения на перекрестке.

Движение транспортных средств по этой дороге разрешается только в направлении, показанном стрелкой – и именно этот знак вводит в заблуждение многих водителей. Данный маневр будет выполняться в пределах перекрестка с одним перекрещением проезжих частей.

Водитель при выезде не окажется на полосе встречного движения. При указанном маневре водитель не нарушает правила.

Правильный ответ

Водитель может совершить указанный маневр.

Напомним, что в соответствии с пунктом 16.4 ПДД запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.

А согласно пункту 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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