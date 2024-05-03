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Можно ли выполнить маневр? Непростая задача по ПДД с видео

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
1,3 т.
Можно ли выполнить маневр? Непростая задача по ПДД с видео

Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестках. Водители, выполняя маневры, не соблюдают ПДД, что приводит к негативным последствиям. Знание и соблюдение ПДД – залог безопасности всех участников дорожного движения.

Предлагаем испытать себя интересным тестом. Внимательно оцените ситуацию на видео и скажите, может ли водитель выполнить указанный маневр?

Условия задачи

Можно ли выполнить маневр? Непростая задача по ПДД с видео

Может ли водитель совершить такой маневр?

  • Да
  • Нет

Объяснение

Водителя синего автомобиля нужно проехать прямо. Справа на перекрестке установлен знак "Выезд на дорогу с односторонним движением", показывающий направление движения на перекрестке.

Движение транспортных средств по этой дороге разрешается только в направлении, показанном стрелкой – и именно этот знак вводит в заблуждение многих водителей. Данный маневр будет выполняться в пределах перекрестка с одним перекрещением проезжих частей.

Можно ли выполнить маневр? Непростая задача по ПДД с видео

Водитель при выезде не окажется на полосе встречного движения. При указанном маневре водитель не нарушает правила.

Правильный ответ

Водитель может совершить указанный маневр.

Напомним, что в соответствии с пунктом 16.4 ПДД запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов.

А согласно пункту 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Также OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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