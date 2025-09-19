Можно ли так повернуть налево? Тест на знание ПДД

Иногда у водителя на дороге возникает необходимость выполнить сложный маневр, и в такой ситуации нужно очень тщательно взвесить все, чтобы не нарушить требования ПДД. Сможете ли вы сориентироваться в подобной ситуации?

Видео дня

Испытайте себя, решив тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Посмотрите на картинку, на которой изображена дорожная ситуация: водитель желтого авто хочет, не дождавшись зеленого сигнала светофора, обогнать две машины впереди, водители которых планируют ехать прямо, а затем повернуть налево, как это ему позволяет дополнительная секция того же светофора. Разрешается ли ему осуществить такой хитрый маневр? Вот варианты ответа на задачу:

ему это разрешается; ему это запрещается.

Итак, мы видим три машины, которые остановились на светофоре перед перекрестком. Зеленая стрелка позволяет водителю желтого авто повернуть налево, как он того хочет, но его задерживают две машины, остановившиеся на красный свет впереди. Чтобы выполнить задуманное, ему нужно обогнать своих визави, да еще и сделать это по трамвайным путям попутного направления.

Чтобы дать правильный ответ на эту задачу, нужно вспомнить пункт 11.8 действующих ПДД. В нем отмечается, что по трамвайным путям попутного направления разрешается движение при условии, что это не запрещается дорожными знаками или разметкой, а также при опережении или объезде, когда ширины проезжей части недостаточно для этого. Ниже в этом же пункте говорится, что поворот налево или разворот также должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью если, другой порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 и 5.18 или разметкой 1.18.

Таких знаков или разметки мы впереди не видим. Колея в условиях задачи расположена на одном уровне с проезжей частью. Места на проезжей части для обгона действительно не хватает. Следовательно, ничто не препятствует водителю желтого авто включить левый световой указатель, обогнать машины впереди по трамвайным путям, если он не создает помех трамваю, и свернуть на перекрестке в левую сторону. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было дать ответ, может ли водитель повернуть с проезжей части на заправку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.