Как можно повернуть на заправку? Тест по ПДД с видео

Если у вас есть машина с двигателем внутреннего сгорания, значит вы точно регулярно посещаете автозаправочные станции. Но умеете ли вы заезжать на них в полном соответствии с требованиями ПДД?

Для проверки воспользуйтесь тестом, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача проста и понятна: определить, по какой траектории синее авто имеет право, согласно Правилам, заехать на АЗС. При этом водитель планирует повернуть налево, о чем сигнализирует световым указателем. Траекторий условия задачи предлагают две – А и Б. А вариантов ответа – четыре:

только вариант поворота А; только вариант поворота Б; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

Первое, на что нужно обратить внимание при разборе этой задачи, есть знак, который расположен на изображенном участке дороги. Это знак 4.1 "Движение прямо". Согласно действующим ПДД, он разрешает автомобилям движение только в одном указанном направлении. Но с определенными исключениями.

Так действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Зато он действует на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. А еще не запрещает поворот во дворы, жилые зоны и другие прилегающие к дороге территории. Автозаправочные станции считаются именно прилегающими территориями.

Впрочем, поворот на прилегающие территории разрешается только направо, тогда как водитель в условии задачи задумал повернуть налево. А это значит, что, какую бы траекторию он не выбрал, выполнив такой поворот, он нарушит требования ПДД. Правильным здесь является вариант ответа под номером 4.

