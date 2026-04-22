Какой правильный порядок разъезда? Тест на знание ПДД
Проверка знаний ПДД с помощью коротких задач помогает лучше понять логику реальных ситуаций на перекрестках. Такие тесты полезны не только для тех, кто готовится к экзамену, но и для водителей с опытом, ведь позволяют освежить в памяти важные правила.
Особенно внимательными надо быть на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог, где ошибка в определении очередности движения может привести к аварийной ситуации. Именно такая задача предлагает выяснить, в каком порядке должны разъехаться водители на перекрестке.
В каком порядке водители должны разъехаться на этом перекрестке?
- Желтое авто, зеленое авто, грузовик, красное авто.
- Красное авто, желтое авто, зеленое авто, грузовик.
- Грузовик, красный автомобиль, желтый автомобиль, зеленый автомобиль.
- Зеленое авто, грузовик, красное авто, желтое авто, желтое авто.
- Желтая машина, грузовик, красная машина, зеленая машина.
- Водители должны разъехаться по совместной договоренности.
Объяснение
Итак, имеем перекресток, к которому одновременно подъехали четыре транспортных средства. Зеленое авто и грузовик поворачивают налево, а красное и желтое движутся прямо. Перекресток не оборудован светофором, на нем нет регулировщика и нет никаких дорожных знаков. Следовательно, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.
На таких перекрестках действует пункт 16.12 ПДД: водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Это так называемое правило правой руки, или препятствие справа.
Но в данной ситуации каждый из водителей имеет транспортное средство справа, поэтому разъехаться только по этому правилу невозможно. В подобном случае водители должны действовать по взаимной договоренности.
Например, водитель красного автомобиля может взять инициативу на себя и показать, что пропускает других. Тогда препятствие справа исчезает для желтого авто, и оно проезжает первым. После этого может двигаться зеленое авто, далее – грузовик, а последним проедет красный автомобиль.
Правильный ответ – вариант 6: водители должны разъехаться по общей договоренности.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.