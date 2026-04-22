Какой правильный порядок разъезда? Тест на знание ПДД

Проверка знаний ПДД с помощью коротких задач помогает лучше понять логику реальных ситуаций на перекрестках. Такие тесты полезны не только для тех, кто готовится к экзамену, но и для водителей с опытом, ведь позволяют освежить в памяти важные правила.

Особенно внимательными надо быть на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог, где ошибка в определении очередности движения может привести к аварийной ситуации. Именно такая задача предлагает выяснить, в каком порядке должны разъехаться водители на перекрестке.

В каком порядке водители должны разъехаться на этом перекрестке?

Желтое авто, зеленое авто, грузовик, красное авто. Красное авто, желтое авто, зеленое авто, грузовик. Грузовик, красный автомобиль, желтый автомобиль, зеленый автомобиль. Зеленое авто, грузовик, красное авто, желтое авто, желтое авто. Желтая машина, грузовик, красная машина, зеленая машина. Водители должны разъехаться по совместной договоренности.

Объяснение

Итак, имеем перекресток, к которому одновременно подъехали четыре транспортных средства. Зеленое авто и грузовик поворачивают налево, а красное и желтое движутся прямо. Перекресток не оборудован светофором, на нем нет регулировщика и нет никаких дорожных знаков. Следовательно, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На таких перекрестках действует пункт 16.12 ПДД: водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Это так называемое правило правой руки, или препятствие справа.

Но в данной ситуации каждый из водителей имеет транспортное средство справа, поэтому разъехаться только по этому правилу невозможно. В подобном случае водители должны действовать по взаимной договоренности.

Например, водитель красного автомобиля может взять инициативу на себя и показать, что пропускает других. Тогда препятствие справа исчезает для желтого авто, и оно проезжает первым. После этого может двигаться зеленое авто, далее – грузовик, а последним проедет красный автомобиль.

Правильный ответ – вариант 6: водители должны разъехаться по общей договоренности.

