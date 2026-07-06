Можно ли повернуть направо? Тест по ПДД, в котором часто ошибаются

Вопросы на знание жестов регулировщика часто становятся причиной провала на экзамене по ПДД. А без этого экзамена водительские права не получить. Поэтому проверьте себя: насколько хорошо вы помните необходимые положения.

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Для этого решите задачу, опубликованную YouTube-каналом "За! Правилами". Перед нами перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. Перед ним мы видим регулировщика, стоящего к водителю левым боком, опустив руки вниз. Ваша задача – определить, разрешается ли водителю выполнить в этой ситуации поворот направо. Выберите правильный вариант ответа на эту задачу из предложенных:

разрешается; разрешается только после того, как сигнал светофора сменится на зеленый; разрешается только при отсутствии других транспортных средств; условия указаны в вариантах 2 и 3; запрещено.

Водитель, которого мы видим в задании, уже сделал первый шаг к тому, чтобы повернуть направо — включил соответствующий световой указатель. Это похвально, о поворотниках никогда нельзя забывать. Однако, конечно же, одного этого для выполнения запланированного маневра недостаточно. Важно также правильно интерпретировать все сигналы, регулирующие движение в данном месте в данный момент.

Как видим, наш перекресток оборудован светофорами, а также на него почему-то поставили еще и регулировщика. Светофор сейчас запрещает водителю продолжать движение в любом направлении, поскольку горит красный сигнал.

Однако, если на перекрестке есть регулировщик, то подчиняться мы должны только и исключительно ему. Поэтому на светофор сейчас не обращаем внимания, а вместо этого разберем, что означает сигнал регулировщика. Обе его руки опущены вниз. При таком положении (руки регулировщика также могут быть выставлены в стороны, это один и тот же сигнал) с правой и левой сторон разрешено движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо. Со стороны же груди и спины движение всех транспортных средств запрещено. К нашему водителю регулировщик повернут боком, а значит, наш водитель при таком сигнале может продолжить движение как прямо, так и направо.

Но это еще не всё, что должен учесть наш водитель. И именно в этой детали в данной задаче кроется подвох. Обратите внимание на то, сколько полос имеет дорога, по которой движется автомобиль. А это три полосы, и все они предназначены для движения в одном направлении, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Он сообщает о том, что после этого перекрёстка дорога с односторонним движением переходит в классическую дорогу с двусторонним движением.

Водитель, согласно условиям задачи, находится в средней полосе. Хотя для поворота направо он должен был бы занять соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, то есть правую полосу. Именно этого от него требует пункт 10.4 правил. Да, существуют исключения, как, например, въезд на кольцевой перекресток или если направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой. На этом изображении таких знаков или разметки мы не видим. В этой ситуации с левой полосы водитель может только повернуть налево, со средней – только продолжить движение прямо, а с правой – двигаться прямо или направо.

Следовательно, водитель белого автомобиля в этой ситуации может только двигаться вперед, если он не хочет нарушить правила. А значит, правый поворот ему в этой ситуации запрещен. Правильным вариантом ответа на эту задачу является пятый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД на правильный проезд кругового перекрестка.

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