Как проехать кольцевой перекресток? Тест для опытных водителей

Проезд кругового перекрестка несколько отличается от проезда обычного, и пункты ПДД, которые его регулируют, нужно постоянно держать в голове. Хотите освежить свои знания по этой теме? Воспользуйтесь интересным тестом.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вам нужно назвать правильный порядок проезда трех автомобилей, которые встретились на кольце. Водитель желтого автомобиля намерен въехать на круговой перекресток, а синий и красный автомобили уже находятся на нем. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

синий автомобиль, красный, желтый; красный, желтый, синий; желтый, синий, красный; синий, желтый, красный; красный, синий, желтый; желтый, красный, синий.

Итак, о том, что перед нами именно круговой перекресток, указывает соответствующий знак 4.10. А значит, в этой ситуации необходимо руководствоваться пунктом 16.12 действующих ПДД. Согласно ему, въезжая на круговой перекресток, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Соответственно, водитель желтого автомобиля точно проедет последним.

Теперь остается выяснить, кто же проедет вторым, а кто первым. Для этого нужно обратить внимание на то, что водитель красного автомобиля хочет перестроиться на полосу, по которой движется водитель синего, а тот, в свою очередь, намерен продолжить движение в своей полосе. Согласно пункту 10.3 ПДД, уступить дорогу должен водитель, перестраивающийся в другую полосу. А значит, первым в этой ситуации проедет водитель синей машины.

Таким образом, получается, что правильным порядком проезда в этой ситуации является такой: синий автомобиль, затем красный, а последним – желтый. Правильный вариант ответа на эту задачу – первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушает правила.

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