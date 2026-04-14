Можно ли повернуть налево? Тест на знание ПДД

Велосипедисты, как и любые другие водители, должны двигаться по дорогам в четком соответствии с ПДД и соблюдать требования всех знаков, и в том числе запрещающих. Но сможете ли вы правильно сориентироваться, передвигаясь именно на велосипеде?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Вам предстоит ответить на вопрос: разрешается ли велосипедисту повернуть налево в этой ситуации? Вариантов ответа здесь пять:

разрешается; разрешается только, если он там живет; разрешается только, если он там работает; условия указанные в ответах 2 и 3 запрещается.

Итак, велосипедист из условий задачи подъехал к перекрестку и планирует повернуть тут налево. Но перед ним мы видим несколько знаков, которые могут стать этому помехой. В частности на знаке, который расположен выше, изображен легковой автомобиль. Это дорожный знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". То, что мы видим на нем легковушку, не означает, что движение под таким знаком разрешается или запрещается исключительно легковым авто.

Чтобы правильно прочитать данный знак, нужно знать, как действующие ПДД определяют понятие "механическое транспортное средство". Простым языком, это любое транспортное средство с двигателем: авто, мотоцикл, трактор, троллейбус или электромобиль мощностью более 3 кВт.

Как видим, велосипедист под эти требования не подпадает, ведь его транспортное средство не имеет двигателя. Так что велосипедист может спокойно себе проехать в задуманном направлении несмотря на запрет, и для этого ему совсем не обязательно там жить или работать. Правильным вариантом ответа на эту задачу является первый.

