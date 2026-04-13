В каком порядке авто проедут перекресток? Тест на знание ПДД

На первый взгляд задача кажется простой. Однако именно такие ситуации часто и вызывают больше всего трудностей у водителей, потому что привычное правило "препятствия справа" здесь не дает однозначного ответа.

Чтобы не ошибиться, нужно сначала правильно определить тип перекрестка, а уже потом понять, как именно должны действовать участники движения. Поэтому попробуйте определить очередность проезда перекрестка.

В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

грузовой автомобиль, красный, желтый; грузовой автомобиль, желтый, красный; красный автомобиль, желтый, грузовой автомобиль; красный автомобиль, грузовой автомобиль, желтый автомобиль; желтый автомобиль, грузовой автомобиль, красный автомобиль; желтый автомобиль, красный, грузовой автомобиль; разъедутся по общей договоренности.

Объяснение

Итак, имеем перекресток, к которому одновременно подъехали три автомобиля. Все водители намерены повернуть налево и заранее включили левые указатели поворота.

Прежде всего нужно определить, какой именно перекресток перед нами. Он не регулируется светофором, а также на нем отсутствуют дорожные знаки. Следовательно, это нерегулируемый перекресток.

У некоторых может возникнуть сомнение: действительно ли дороги здесь равнозначны, если полоса, по которой движется грузовой автомобиль, не имеет разметки, а дороги, по которым едут желтый и красный автомобили, разметку имеют. Однако наличие или отсутствие разметки не определяет, какая дорога является главной.

В соответствии с пунктом 1.10 ПДД, главная дорога – это дорога, обозначенная соответствующими знаками, или дорога с твердым покрытием относительно грунтовой. Поэтому сам факт наличия или отсутствия разметки не влияет на статус дороги. В этой ситуации перед нами именно нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На таких перекрестках водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. Но здесь и возникает главная сложность: у каждого из трех водителей есть препятствие справа. То есть ни один из них не имеет очевидного преимущества для проезда первым.

В такой ситуации самое правильное решение – остановиться и разъехаться по общей договоренности. Это может быть жест, сигнал фарами или другой понятный способ показать, кто кому уступает.

Например, если водитель красного автомобиля добровольно покажет, что пропускает других, тогда препятствие справа исчезнет для водителя грузового автомобиля, и он сможет проехать первым. После этого уже исчезнет препятствие для желтого автомобиля, поэтому он проедет вторым. Красный автомобиль в таком случае поедет последним.

Итак, правильный ответ – автомобили разъедутся по общей договоренности. Это вариант №7.

