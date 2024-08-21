Можно ли повернуть налево на заправку: тест на знание ПДД

Аварийные ситуации обычно возникают из-за незнания или несоблюдения ПДД. Особенно осмотрительными следует быть на сложных перекрестках, при обгоне и поворотах.

Видео дня

Предлагаем проверить знания быстрым и интересным тестом. Посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли водитель повернуть налево на заправку.

Разрешено ли вам повернуть налево в указанной ситуации?

Разрешено; Запрещено. Разрешен при условии соблюдения безопасности движения.

Объяснение

ПДД устанавливают, что регулировка дорожного движения осуществляется с помощью дорожных знаков, разметки, дорожного оборудования, светофоров, а также регулировщиков. Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и переменной информацией.

Внимательно взглянув на изображение, мы видим знак 4.1. Он разрешает движение только прямо.

Действие этого знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен, а также установлен в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

При этом знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. Следовательно, поворот налево водителю запрещен в любом случае.

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – поворот на заправку запрещен.

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