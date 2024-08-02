Можно ли пересечь сплошную линию разметки? Хитрая задача по ПДД

На дорогах каждый день возникают ситуации, когда водителям приходится быстро принимать решения. Именно поэтому важно знать ПДД, чтобы не создать аварийную ситуацию.

Видео дня

К сожалению, если регулярно не использовать знания, они забываются. Поэтому Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился тестовой задачей, которая проверит ваши знания и напомнит одно из важнейших правил.

Разрешено ли водителю синего авто в указанной ситуации пересечь сплошную линию разметки?

А. Да;

Б. Нет.

Правила дорожного движения созданы для того чтобы обеспечить порядок, снизить риск аварий и защитить жизнь участников дорожного движения. Однако иногда ситуации на дороге могут потребовать нестандартных решений.

Одной из наиболее распространенных и одновременно спорных тем является вопрос о возможности пересечения сплошной линии разметки. Она разделяет потоки транспорта и обозначает границы проезжей части. Большинство водителей интуитивно понимают, что сплошная линия означает определенные ограничения, но всегда ли они абсолютны?

На самом деле в правилах есть исключения, поэтому необходимо их изучить в совершенстве перед тем, как садиться за руль. К примеру, правило дорожного движения о разметке 1.1 звучит следующим образом:

Линию 1.1 пересекать запрещается. Как исключение, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона единичных транспортных средств, двигающихся со скоростью меньше чем 30 км/ч.

Правильный ответ

Поскольку водитель синего автомобиля никак не может объехать препятствие, кроме как с помощью пересечения сплошной линии, ему позволено это сделать. Правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал необычную задачу по ПДД, в которой нужно определить, разрешено ли совершать разворот.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.