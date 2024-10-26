Может ли водитель уехать и остановиться на полосе маршруток? Тест на знание ПДД

Иногда водители сталкиваются с ситуацией на дороге, когда им приходится останавливаться или двигаться по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Чтобы не получить штраф за выезд на полосу маршрутных транспортных средств, нужно четко разбираться в Правилах дорожного движения.

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Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" предлагает водителям пройти тест и определить, вправе ли водитель белого автомобиля в данной ситуации выехать и остановиться на полосе для маршрутных транспортных средств для посадки или высадки пассажиров.

Для ответа на этот вопрос необходимо ориентироваться на пункт 17.2 Правил дорожного движения Украины. В нем указано: "Поскольку полоса для маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией дорожной разметки со стороны водителя, ему разрешается заезжать на нее для посадки пассажиров у правого края проезжей части".

Поэтому правильный ответ на задачу: водитель имеет право выехать и остановиться на полосе маршрутных транспортных средств.

В соответствии с пунктом 17.1 ПДД Украины, на дорогах с полосами для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.8 или 5.11, запрещено движение и остановка других транспортных средств. Это означает, что вы не можете двигаться по такой полосе, если вы не водитель маршрутного автобуса или троллейбуса.

Однако есть исключения: пункт 17.2 ПДД предусматривает несколько ситуаций, когда водителю разрешено заезжать на полосу для маршрутных транспортных средств:

Поворот справа: если полоса для маршруток отделена от других полос прерывистой линией, водитель может выполнять поворот справа от этой полосы. Выезд на дорогу: разрешается заезжать на полосу маршруток при выезде на дорогу с прилегающей территории. Посадка/высадка пассажиров: водитель может кратковременно остановиться на правой части полосы маршруток, чтобы посадить или высадить пассажиров.

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