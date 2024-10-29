Mitsubishi показала новых соперников Toyota RAV4. Фото

Новые кроссоверы Mitsubishi составят конкуренцию Toyota RAV4. Автомобили показали официально на фото. Это достаточно недорогие модели, которые в скором времени рассекретят полностью и отправят в продажу на европейском рынке.

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Машины показали на сайте Mitsubishi. Имена новых японских кроссоверов пока не называют. Но мы уже можем познакомиться с первыми подробностями дизайна. В первую очередь интересно то, что кузова почти полностью повторяют доноров от Renault.

Первая модель основана на кроссовере Renault Scenic E-Tech. Заметно, что в Mitsubishi разработали новую наружную светотехнику. Передние фары и задние фонари выглядят иначе.

Технических подробностей также никто не раскрывает, но мы можем обратиться к Scenic E-Tech для приблизительного понимания. Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получил два варианта (мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км и 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч и 610 км). Еще один кроссовер построили на базе 145-сильного гибрида Renault Symbioz.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про нового конкурента Toyota от Kia.